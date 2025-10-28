Родителям рассказали, как стимулировать школьников готовиться к ЕГЭ

Родителям стоит объяснить детям важность успеха на едином госэкзамене, поскольку высокие баллы, полученные во время итоговой аттестации, открывают путь в престижные вузы и обеспечивают свободу выбора будущей профессии, заявила NEWS.ru преподаватель по подготовке к ЕГЭ по литературе Юлия Шнайдер. По ее словам, хорошее образование является важной инвестицией, которая возвращается в виде карьерных возможностей и финансовой стабильности в будущем.

Почему родителям следует объяснить важность успеха на ЕГЭ? Образование дает выбор. Хорошие оценки открывают путь в сильные вузы и престижные направления. Это не вопрос статуса, а вопрос свободы: кто учится хорошо — выбирает, кто плохо — вынужден соглашаться. Чем раньше подросток это осознает, тем легче ему будет выстроить свою стратегию. Высокий уровень знаний — уже не опция, а необходимость. Современные профессии требуют гибкости и умения быстро учиться. Чем шире кругозор и крепче база, тем проще адаптироваться к новым задачам, — пояснила Шнайдер.

Она отметила, что подготовка к ЕГЭ должна восприниматься не как краткосрочная гонка, а как системный процесс, основанный на знаниях, полученных за все годы обучения в школе. По мнению преподавателя, именно в школьный период подросток может экспериментировать с разными направлениями и осознанно определить свои истинные интересы.

База знаний закладывается задолго до экзаменов. ЕГЭ — это не отдельный предмет, к которому можно приступить за год. Это итог всего школьного обучения. Если сейчас подросток не усваивает базовые темы, то через год-два эти пробелы превратятся в барьеры. Учеба — это не только знания, но и навыки. Школа формирует не просто академические компетенции, а универсальные навыки: критическое мышление, умение анализировать, структурировать информацию и решать задачи. Эти навыки нужны не только на экзамене, но и в любой профессии — от IT до дизайна. Ребенок должен понимать: каждый учебный день — это тренировка мозга, которая делает его сильнее и увереннее, — резюмировала Шнайдер.

Ранее семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос заявила, что старшеклассники часто не могут сосредоточиться на экзамене и допускают глупые ошибки из-за тревожности. По ее словам, в таком случае привычные фразы «не торопись» и «будь внимательнее» не работают.