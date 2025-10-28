Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 09:14

Выплаты контрактникам в Саратовской области резко снизились

Власти Саратовской области урезали выплаты контрактникам до 450 тысяч рублей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Размер единовременной выплаты для граждан, заключивших контракт на военную службу в Саратовской области, сокращается до 450 тыс. рублей, что почти в пять раз меньше предыдущего размера, следует из постановления регионального правительства. Документ, подписанный вице-губернатором Михаилом Орловым 24 октября, устанавливает новый размер выплат для лиц, поступающих на службу с 28 октября по 31 декабря 2025 года.

Единовременная денежная выплата предоставляется в размере <…> 450 тыс. рублей — гражданам, поступившим на военную службу по контракту в период с 28 октября 2025 года по 31 декабря 2025 года, — говорится в документе.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев сообщил, что нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект, предоставляющий военнослужащим, добровольцам и участникам СВО право на бесплатный проезд к местам работы военно-врачебных и летных комиссий. Данная инициатива дополняет существующий комплекс транспортных льгот для данной категории граждан.

Кроме того, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о действующих в регионе выплатах для участников специальной военной операции, размер которых составляет от 300 тыс. до 2 млн рублей. Глава региона акцентировал, что значительное внимание уделяется также социальной поддержке граждан, уже завершивших выполнение боевых задач.

контрактники
выплаты
Саратовская область
ВС РФ
