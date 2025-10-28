Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 09:17

Grokipedia Маска описала исторические предпосылки начала СВО

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сервис Grokipedia компании xAI американского миллиардера Илона Маска, в отличие от энциклопедии «Википедия», описывает исторические предпосылки начала СВО, убедился корреспондент NEWS.ru. Кроме того, Grokipedia не скрывает информацию о военных преступлениях ВСУ и принудительной мобилизации на Украине.

Так, статья на Grokipedia, посвященная спецоперации, начинается с упоминания того, что общие истоки и русских, и украинцев восходят к Киевской Руси. В разделе о воссоединении Крыма с Россией в 2014 году указывается, что население полуострова состоит в основном из этнических русских.

Отдельно освещается тема расширения НАТО на восток и приводятся слова президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции 2007 года. Помимо всего прочего, Grokipedia перечислила различные преступления украинских военных, в частности использование гражданских лиц в качестве живого щита, нападения на мирных жителей и жестокое обращение с военнопленными.

Ранее сообщалось, что Grokipedia работает на базе искусственного интеллекта и на данный момент в ней насчитывается 885 тыс. статей. Пользователь может ввести свой запрос в специальную строку — на главной странице энциклопедии есть только она. Параллельно алгоритм предлагает возможные варианты вопросов, которые мог бы задать человек.

