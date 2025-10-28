«Уважение к защитникам»: общественники об отмене утильсбора для бойцов СВО Глава ВР Резяпов назвал уважением к защитникам отмену утильсбора для бойцов СВО

Инициатива председателя ЛДПР Леонида Слуцкого об освобождении бойцов СВО от утильсбора достойна внимания, заявил NEWS.ru руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов. По его словам, данная мера обеспечит социальную справедливость и продемонстрирует уважение к защитникам Отечества.

Депутаты ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесли в Госдуму инициативу, основанную на предложении общероссийского общественного движения «Ветераны России», — освободить участников СВО от уплаты утильсбора при ввозе автомобилей для личного пользования. Мы выражаем благодарность ЛДПР за поддержку инициативы и готовы участвовать в дальнейшей работе над поправками в федеральное законодательство, направленными на уважение к защитникам Отечества, — высказался Резяпов.

Он подчеркнул, что предложенный законопроект освобождает от уплаты утильсбора за ввоз одного личного автомобиля в Россию для следующих категорий граждан: ветеранов СВО и других боевых действий, лиц, имеющих инвалидность I группы, а также членов многодетных семей. По его словам, льгота будет предоставляться на одно транспортное средство на человека или семью.

Утилизационный сбор — это обязательный платеж за каждое транспортное средство, ввезенное в Россию. Его величина напрямую влияет на конечную стоимость автомобиля. В действующем законодательстве не предусмотрено освобождение участников СВО от уплаты утильсбора, что ставит защитников родины в крайне невыгодное положение — ведь именно они рискуют столкнуться с резким подорожанием автомобилей на сотни процентов, — заключил Резяпов.

Ранее сообщалось, что Министерство промышленности и торговли России рассматривает возможность отсрочки введения нового утильсбора для легковых автомобилей. Новые правила не коснутся импортеров, которые уже уплатили утильсбор до вступления в силу изменений.