28 октября 2025 в 09:05

«Уважение к защитникам»: общественники об отмене утильсбора для бойцов СВО

Глава ВР Резяпов назвал уважением к защитникам отмену утильсбора для бойцов СВО

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Инициатива председателя ЛДПР Леонида Слуцкого об освобождении бойцов СВО от утильсбора достойна внимания, заявил NEWS.ru руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов. По его словам, данная мера обеспечит социальную справедливость и продемонстрирует уважение к защитникам Отечества.

Депутаты ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесли в Госдуму инициативу, основанную на предложении общероссийского общественного движения «Ветераны России», — освободить участников СВО от уплаты утильсбора при ввозе автомобилей для личного пользования. Мы выражаем благодарность ЛДПР за поддержку инициативы и готовы участвовать в дальнейшей работе над поправками в федеральное законодательство, направленными на уважение к защитникам Отечества, — высказался Резяпов.

Он подчеркнул, что предложенный законопроект освобождает от уплаты утильсбора за ввоз одного личного автомобиля в Россию для следующих категорий граждан: ветеранов СВО и других боевых действий, лиц, имеющих инвалидность I группы, а также членов многодетных семей. По его словам, льгота будет предоставляться на одно транспортное средство на человека или семью.

Утилизационный сбор — это обязательный платеж за каждое транспортное средство, ввезенное в Россию. Его величина напрямую влияет на конечную стоимость автомобиля. В действующем законодательстве не предусмотрено освобождение участников СВО от уплаты утильсбора, что ставит защитников родины в крайне невыгодное положение — ведь именно они рискуют столкнуться с резким подорожанием автомобилей на сотни процентов, — заключил Резяпов.

Ранее сообщалось, что Министерство промышленности и торговли России рассматривает возможность отсрочки введения нового утильсбора для легковых автомобилей. Новые правила не коснутся импортеров, которые уже уплатили утильсбор до вступления в силу изменений.

