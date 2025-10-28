Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 10:47

Удары по Украине сегодня, 28 октября: какие цели ВСУ поражены, последствия

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Вооруженные силы России сегодня ночью, 28 октября, нанесли комбинированный удар по военным объектам на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по Украине 28 октября

Российские военные в ночь на 28 октября нанесли массированный удар по объектам Вооруженных сил Украины с применением ракет и беспилотников, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в авторском Telegram-канале. По его данным, основной акцент ударов пришелся на Черниговскую, Сумскую и Полтавскую области.

«Особое внимание привлекает Черниговское направление. Здесь удары шли волнами — с 13 до 15 часов, а затем ночью — по Сновску, Новгороду-Северскому и Городне. Такая повторяемость указывает на наличие важных целей — пунктов приема западных грузов и ретрансляторов связи. Район удобен для временного хранения техники и боеприпасов, прибывающих из Польши и стран Балтии», — отметил он.

В Сумской области удары были нанесены по логистике, небольшим подразделениям ВСУ и объектам ПВО, в Полтавской — по инфраструктуре аэродрома.

По данным военного блогера Олега Царева, в Черниговской области в результате атаки зафиксированы пожары, наблюдаются перебои с интернетом и связью.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«В Полтавской области атакованы пункты дислокации спецназа ВСУ, прошедшего подготовку в Великобритании. Гремели взрывы и в районе аэродрома в Миргороде. В Сумской области поражены места дислокации подразделений с бронетехникой», — сообщил он в авторском Telegram-канале.

По прогнозам Лебедева, новая волна комбинированных ударов по Украине возможна после 29 октября, под атаки могут попасть объекты в Днепропетровской и Харьковской областях, а также в Киеве и пригороде.

«Новая волна комбинированных ударов начнется не ранее ночи с 29 на 30 октября. Судя по текущим маршрутам БПЛА и активности ПВО, приоритетными направлениями станут Днепропетровская область, Харьковская область и Киевский регион. Возможен также повторный удар по энергетической инфраструктуре для проверки восстановленных подстанций и сетей после недавних атак. Отдельно стоит ожидать работы по аэродромам в Миргороде и Староконстантинове, а также по промышленным объектам в Кривом Роге и Павлограде, где ранее были отмечены складские взрывы», — заявил подпольщик.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Свирепые ураганы и холод до −10? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Какая пенсия будет в России в 2026 году, кому повысят, когда, на сколько

Условия семейной ипотеки изменятся в РФ: что известно, кому будут льготы

ВС РФ
ВСУ
новости
удары
Мария Баранова
М. Баранова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
XI Всероссийская премия «За верность науке» объявила своих победителей
«Будут уничтожены»: депутат об ответе на ввод французских войск на Украину
В Удмуртии 55-летний педофил услышал суровый приговор
7 лучших рецептов маринованной капусты: когда и как готовить, секреты
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 октября: где сбои в РФ
В России призвали «отменить» рэпера ICEGERGERT после скандального концерта
Губерниев опубликовал откровенное фото с голым торсом
Нарколабораторию по изготовлению «соли» накрыли таможенники
Дроновка, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 28 октября
Шойгу предупредил о новых угрозах важным объектам России
Медведь проник на секретный объект и попал на видео
Летевший из Калининграда в Екатеринбург самолет экстренно сел в Кирове
Врачи четыре года называли симптомы смертельного рака «алкоголизмом»
Военэксперт рассказал о судьбе боевой техники ВСУ в Северске
Кубанский Чикатило на краю смерти: убийца 15 девушек умирает в больнице
Украинским пенсионерам предрекли тяжелые дни без помощи ЕС
Украинцев затрясло от страха перед притоком мигрантов после мобилизации
История белого свадебного платья: как возникла традиция?
Школьник вернулся домой и нашел родителей-наркоманов мертвыми
Полицейского поймали на съемке видео под юбкой девушки
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.