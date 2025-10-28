Удары по Украине сегодня, 28 октября: какие цели ВСУ поражены, последствия

Вооруженные силы России сегодня ночью, 28 октября, нанесли комбинированный удар по военным объектам на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по Украине 28 октября

Российские военные в ночь на 28 октября нанесли массированный удар по объектам Вооруженных сил Украины с применением ракет и беспилотников, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в авторском Telegram-канале. По его данным, основной акцент ударов пришелся на Черниговскую, Сумскую и Полтавскую области.

«Особое внимание привлекает Черниговское направление. Здесь удары шли волнами — с 13 до 15 часов, а затем ночью — по Сновску, Новгороду-Северскому и Городне. Такая повторяемость указывает на наличие важных целей — пунктов приема западных грузов и ретрансляторов связи. Район удобен для временного хранения техники и боеприпасов, прибывающих из Польши и стран Балтии», — отметил он.

В Сумской области удары были нанесены по логистике, небольшим подразделениям ВСУ и объектам ПВО, в Полтавской — по инфраструктуре аэродрома.

По данным военного блогера Олега Царева, в Черниговской области в результате атаки зафиксированы пожары, наблюдаются перебои с интернетом и связью.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«В Полтавской области атакованы пункты дислокации спецназа ВСУ, прошедшего подготовку в Великобритании. Гремели взрывы и в районе аэродрома в Миргороде. В Сумской области поражены места дислокации подразделений с бронетехникой», — сообщил он в авторском Telegram-канале.

По прогнозам Лебедева, новая волна комбинированных ударов по Украине возможна после 29 октября, под атаки могут попасть объекты в Днепропетровской и Харьковской областях, а также в Киеве и пригороде.

«Новая волна комбинированных ударов начнется не ранее ночи с 29 на 30 октября. Судя по текущим маршрутам БПЛА и активности ПВО, приоритетными направлениями станут Днепропетровская область, Харьковская область и Киевский регион. Возможен также повторный удар по энергетической инфраструктуре для проверки восстановленных подстанций и сетей после недавних атак. Отдельно стоит ожидать работы по аэродромам в Миргороде и Староконстантинове, а также по промышленным объектам в Кривом Роге и Павлограде, где ранее были отмечены складские взрывы», — заявил подпольщик.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Свирепые ураганы и холод до −10? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Какая пенсия будет в России в 2026 году, кому повысят, когда, на сколько

Условия семейной ипотеки изменятся в РФ: что известно, кому будут льготы