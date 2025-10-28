Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 10:54

«Всевидящее око» НАТО открылось прямо у границы с Россией

Эстония установила радиолокационную станцию у границы с Россией

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Эстонии неподалеку от российской границы заработала новая радиолокационная станция, передает ERR. Радар установили в уезде Ида-Вирумаа на терриконе бывшей шахты Viru — он предназначен для наблюдения за воздушным пространством на востоке республики, в том числе странами НАТО.

В уезде Ида-Вирумаа (на северо-востоке республики) завершили строительство радиолокационной станции, которая уже начала свою работу, — сказано в материале.

Кроме того, в деревне Васкнарва того же региона на берегу реки Нарвы идет строительство еще одного военного объекта. Представитель Центра оборонных инвестиций Эстонии Андо Воогма уточнил, что там появятся сооружения для связи и дополнительной радиолокационной станции.

Он позволит нам обнаруживать самолеты и дроны, — отметил Воогма.

Ранее эстонская почтовая компания Omniva официально прекратила обслуживание клиентов на русском языке. В настоящее время клиенты смогут получить устную консультацию на русском лишь при его знании сотрудником. Компания будет отвечать на письменные обращения исключительно на эстонском или английском языках.
Эстония
Россия
границы
станции
