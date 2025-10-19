В Минпромторге хотят перенести введение проекта об утилизационном сборе Минпромторг проработает отсрочку всех положений документа о новом утильсборе

Министерство промышленности и торговли России изучит возможность введения отсрочки нового утильсбора на легковые автомобили, передает пресс-служба ведомства. В Минпромторге напомнили, что предлагаемые нововведения не затронут импортеров, оплативших утильсбор до вступления в силу новой нормы, сообщил ТАСС.

Прорабатывается возможность отсрочки вступления в силу всех положений проекта акта, размещенного на портале regulation.gov.ru в сентябре, — сказано в сообщении.

До этого сообщалось, что на Дальнем Востоке и в Сибири был зафиксирован резкий рост продаж автомобилей с мощными двигателями на фоне возможного изменения размера утильсбора. В Амурской области продажи таких машин выросли на десятки процентов, а в Алтайском крае заметно увеличился интерес к моделям с повышенной мощностью.

Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что решение об изменениях в утильсборе назрело, и «радость это вряд ли вызывает». При этом он подчеркнул, что повышение не коснется машин мощностью свыше 160 л. с., которые составляют более 80% автопарка, и не затронет экономсегмент.