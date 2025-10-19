Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
19 октября 2025 в 07:29

В Минпромторге хотят перенести введение проекта об утилизационном сборе

Минпромторг проработает отсрочку всех положений документа о новом утильсборе

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Министерство промышленности и торговли России изучит возможность введения отсрочки нового утильсбора на легковые автомобили, передает пресс-служба ведомства. В Минпромторге напомнили, что предлагаемые нововведения не затронут импортеров, оплативших утильсбор до вступления в силу новой нормы, сообщил ТАСС.

Прорабатывается возможность отсрочки вступления в силу всех положений проекта акта, размещенного на портале regulation.gov.ru в сентябре, — сказано в сообщении.

До этого сообщалось, что на Дальнем Востоке и в Сибири был зафиксирован резкий рост продаж автомобилей с мощными двигателями на фоне возможного изменения размера утильсбора. В Амурской области продажи таких машин выросли на десятки процентов, а в Алтайском крае заметно увеличился интерес к моделям с повышенной мощностью.

Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что решение об изменениях в утильсборе назрело, и «радость это вряд ли вызывает». При этом он подчеркнул, что повышение не коснется машин мощностью свыше 160 л. с., которые составляют более 80% автопарка, и не затронет экономсегмент.

Минпромторг
утильсбор
автомобили
нормы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Главные достопримечательности Пятигорска: путеводитель для туриста
«Приперли к стенке»: Вильфанд рассказал о необычном случае с журналистами
Стало известно, чем заболели отравившиеся в Бурятии люди
Названа причина массового отравления в Бурятии
Увеличилось число отравившихся готовой едой в Бурятии детей
Экс-партнера актера Деревянко по бизнесу обвинили в мошенничестве
Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Как замариновать капусту на зиму? Топ-10 лучших рецептов!
Россиянам рассказали, как законно избежать шестидневной рабочей недели
Росавиация открыла три российских аэропорта
В России готовят посылки с письмами для военнопленных
В МВД раскрыли схему мошенников по краже аккаунтов в Telegram
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 19 октября: инфографика
Шварценеггер перечислил методы спасения американской демократии
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 19 октября
В Минпромторге хотят перенести введение проекта об утилизационном сборе
Стало известно, сколько украинских БПЛА сбили над регионами России за ночь
В Госдуме озвучили, какой месяц на работе в 2026 году будет самым коротким
Панарин принес «Рейнджерс» победу над «Монреалем»
Стало известно, что Путин потребовал от Украины в разговоре с Трампом
Дальше
Самое популярное
Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству
Общество

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству

Два яблока и горстка муки. Через 10 минут уже едим — нежные конвертики с яблоками! Делайте на пробу и сохраняйте рецепт
Общество

Два яблока и горстка муки. Через 10 минут уже едим — нежные конвертики с яблоками! Делайте на пробу и сохраняйте рецепт

Всплыла странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых
Общество

Всплыла странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.