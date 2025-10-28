На Ямайку обрушится ураган со скоростью ветра 78 м/с На Ямайку надвигается ураган «Мелисса», который может вызвать наводнения

На Ямайку надвигается ураган «Мелисса», скорость ветра составляет 78 м/с, сообщил Национальный центр США по наблюдению за ураганами. Ураган может вызвать наводнения, предупредили специалисты. Отмечается, что непогода приближается со скоростью 4 км/ч, ее эпицентр находится в 240 км к юго-западу от столицы островного государства Кингстона.

«Мелисса» принесет на Ямайку опасные для жизни порывы ветра катастрофической силы и вызовет наводнения, — говорится в сообщении.

Ранее телеканал CNN сообщил, что над Карибским морем сформировался тропический шторм «Мелисса», который постепенно набирал силу. Метеорологи отмечали, что к 26 октября он уже достиг статуса крупного урагана. Наибольшая опасность нависала над островом Эспаньола, где ожидались катастрофические наводнения и оползни.

До этого около 300 тыс. зданий в Великобритании и Ирландии остались без электроснабжения из-за шторма «Эми». Наиболее серьезная ситуация сложилась в Ирландии, где отключения затронули 184 тыс. объектов, включая жилые дома, фермерские хозяйства и предприятия. Специалисты компаний Scottish and Southern Electricity Networks вели восстановительные работы.