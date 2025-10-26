Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 01:21

Карибский регион ждет ураганный апокалипсис с наводнением и оползнями

CNN: тропический шторм «Мелисса» в Карибском регионе усилится до урагана

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Над Карибским морем сформировался тропический шторм «Мелисса», который постепенно набирает силу, передает CNN. По прогнозам метеорологов, к 26 октября он может достичь статуса крупного урагана.

Стихия несет с собой мощные ливни и разрушительный ветер, а ее траектория пока остается неопределенной, что создает серьезную угрозу для региона. Наибольшая опасность в ближайшие дни нависла над островом Эспаньола, где ожидаются катастрофические наводнения и оползни. Для Ямайки уже действуют штормовые предупреждения, так как к началу следующей недели «Мелисса», вероятно, обрушится на остров с ветром скоростью до 225 км/ч.

По данным Национального центра по наблюдению за ураганами, ураган «Мелисса» бушевал примерно в 300 милях (428 км) к югу от Гаити, максимальная скорость ветра во вторник вечером составляла 50 миль в час (80 км\ч).

Хотя вероятность прямого удара по материковой части США остается низкой, точный путь циклона пока сложно спрогнозировать. Жителям Карибского бассейна и южных штатов рекомендуется внимательно следить за обновлениями метеослужб.

Ранее сообщалось, что температурные показатели значительно превышены над климатической нормой в трех регионах России. Наиболее выраженные отклонения от средних многолетних значений наблюдаются в северных и южных областях европейской части России.

ураганы
Карибский бассейн
погода
ямайка
