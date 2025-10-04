Клуб «Валдай»
04 октября 2025 в 15:26

Тысячи британцев остались без света из-за крупного катаклизма

Шторм «Эми» оставил без электричества 300 тысяч зданий в Британии

Фото: EPA/ТАСС

Около 300 тысяч зданий в Великобритании и Ирландии остались без электроснабжения из-за шторма «Эми», сообщает телеканал Sky News со ссылкой на данные энергетических компаний. Наиболее серьезная ситуация сложилась в Ирландии, где отключения затронули 184 тысячи объектов, включая жилые дома, фермерские хозяйства и предприятия.

Около 184 тысяч домов, ферм и предприятий по всей Ирландии остались без электричества… В Северной Ирландии, по данным NIE Networks, обесточено 50 тысяч объектов. <…> Компания Scottish and Southern Electricity Networks заявила, что все еще работает над восстановлением подачи электроэнергии 62 тысячам клиентов, — говорится в сообщении.

Ранее специалисты Национального центра США по наблюдению за ураганами сообщили о формировании в Атлантическом океане тропического шторма «Имельда». В настоящее время метеорологи продолжают отслеживать развитие атмосферного явления, подчеркивая отсутствие штормовых предупреждений для американской территории.

Кроме того, издание The Sun сообщило о обнаружении на побережье британского графства Суффолк таинственного морского организма, выброшенного на сушу после шторма. Неизвестное создание с яркими щетинками, достигающее 15 сантиметров в длину, было найдено парой во время прогулки с домашним питомцем.

Великобритания
штормы
электричество
катаклизмы
