Шторм «Имельда» начал свое путешествие по просторам Атлантики

В акватории Атлантического океана метеорологи зафиксировали образование тропического шторма, которому присвоено имя «Имельда», сообщили на сайте Национального центра США по наблюдению за ураганами. Специалисты продолжают мониторинг развития тропического шторма, отмечая, что в настоящее время штормовые предупреждения для территории США не объявлялись.

Скорость ветра в эпицентре тропического шторма достигает 18 м/с, при этом «Имельда» перемещается в северном направлении со скоростью 11 км/ч. В настоящее время местоположение шторма находится в 155 километрах к северо-западу от Багамских островов, отметили в агентстве.

Ранее стало известно, что пять человек погибли при происшествиях на воде при шторме в Крыму. По данным МЧС, трагедии произошли за последние три дня. В ведомстве уточнили, что помощь была оказана троим, а спасти удалось одного человека.

До этого в Казахстане мощный ураган оставил после себя значительные разрушения. Штормовой ветер, скорость которого достигала 25 метров в секунду, повредил инфраструктуру и стал причиной гибели женщины. Ей пробило грудную клетку сломанной веткой дерева.