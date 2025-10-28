«Переключаю на сотрудника МВД»: доцент назвал топ главных фраз мошенников

Телефонные мошенники для придания своим действиям якобы официального статуса часто делают вид, что переключают жертв на так называемых сотрудников МВД, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, подобные уловки создают у людей ощущение давления и правдоподобности происходящего, что заставляет их терять бдительность.

Кибермошенники используют разные уловки, чтобы обмануть людей. Какие фразы говорят злоумышленники, когда звонят по телефону? «Переключаю вас на сотрудника Центробанка, правоохранительных органов или МВД». Настоящие представители этих организаций не звонят с такими вопросами. Мошенники создают видимость официальности и давления. «Звоню вам по поводу удаленной работы». Это часто оказывается предложением о «легком» заработке, которое заканчивается тем, что вы платите мошенникам за несуществующие задания или материалы, — пояснил Щербаченко.

Также он отметил, что нередко злоумышленники представляются специалистами Федеральной налоговой службы и курьерами. По словам доцента, аналогичным образом мошенники действуют и в мессенджерах, где рассылают сообщения о «задолженностях» или «штрафах» с фишинговыми ссылками.

Также телефонные мошенники часто в разговоре используют фразы: «Это отдел курьерской доставки, на ваше имя поступило заказное письмо или посылка», «По вашему счету есть ошибочные или неучтенные операции», «Необходимо задекларировать денежные средства — звонок из ФНС». Когда злоумышленники пишут в мессенджерах, приходят сообщения: «Это ты на фото?» или «Оплатите имеющуюся задолженность, штраф». Сообщение обычно приходит с незнакомого номера и содержит ссылку на фальшивый сайт-двойник «Госуслуг» или суда, — резюмировал Щербаченко.

Ранее сообщалось, что мошенники подделывают сайты интернет-магазинов крупных брендов в преддверии «черной пятницы». Кроме того, злоумышленники отправляют рассылки с фишинговыми ресурсами и проводят фейковые розыгрыши с оплатой налога или пошлины.