Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 11:04

«Переключаю на сотрудника МВД»: доцент назвал топ главных фраз мошенников

Доцент Щербаченко: мошенники в диалоге могут ссылаться на сотрудников МВД

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Телефонные мошенники для придания своим действиям якобы официального статуса часто делают вид, что переключают жертв на так называемых сотрудников МВД, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, подобные уловки создают у людей ощущение давления и правдоподобности происходящего, что заставляет их терять бдительность.

Кибермошенники используют разные уловки, чтобы обмануть людей. Какие фразы говорят злоумышленники, когда звонят по телефону? «Переключаю вас на сотрудника Центробанка, правоохранительных органов или МВД». Настоящие представители этих организаций не звонят с такими вопросами. Мошенники создают видимость официальности и давления. «Звоню вам по поводу удаленной работы». Это часто оказывается предложением о «легком» заработке, которое заканчивается тем, что вы платите мошенникам за несуществующие задания или материалы, — пояснил Щербаченко.

Также он отметил, что нередко злоумышленники представляются специалистами Федеральной налоговой службы и курьерами. По словам доцента, аналогичным образом мошенники действуют и в мессенджерах, где рассылают сообщения о «задолженностях» или «штрафах» с фишинговыми ссылками.

Также телефонные мошенники часто в разговоре используют фразы: «Это отдел курьерской доставки, на ваше имя поступило заказное письмо или посылка», «По вашему счету есть ошибочные или неучтенные операции», «Необходимо задекларировать денежные средства — звонок из ФНС». Когда злоумышленники пишут в мессенджерах, приходят сообщения: «Это ты на фото?» или «Оплатите имеющуюся задолженность, штраф». Сообщение обычно приходит с незнакомого номера и содержит ссылку на фальшивый сайт-двойник «Госуслуг» или суда, — резюмировал Щербаченко.

Ранее сообщалось, что мошенники подделывают сайты интернет-магазинов крупных брендов в преддверии «черной пятницы». Кроме того, злоумышленники отправляют рассылки с фишинговыми ресурсами и проводят фейковые розыгрыши с оплатой налога или пошлины.

мошенники
МВД
россияне
мессенджеры
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Мария Зеленина
М. Зеленина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 октября: где сбои в РФ
В России призвали «отменить» рэпера ICEGERGERT после скандального концерта
Губерниев опубликовал откровенное фото с голым торсом
Нарколабораторию по изготовлению «соли» накрыли таможенники
Дроновка, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 28 октября
Шойгу предупредил о новых угрозах важным объектам России
Медведь проник на секретный объект и попал на видео
Летевший из Калининграда в Екатеринбург самолет экстренно сел в Кирове
Врачи четыре года называли симптомы смертельного рака «алкоголизмом»
Военэксперт рассказал о судьбе боевой техники ВСУ в Северске
Кубанский Чикатило на краю смерти: убийца 15 девушек умирает в больнице
Украинским пенсионерам предрекли тяжелые дни без помощи ЕС
Украинцев затрясло от страха перед притоком мигрантов после мобилизации
История белого свадебного платья: как возникла традиция?
Школьник вернулся домой и нашел родителей-наркоманов мертвыми
Полицейского поймали на съемке видео под юбкой девушки
В Госдуме рассказали об изменениях в маркировке товаров в ноябре
В АРБ раскрыли реальный уровень инфляции в России
«Чтобы как с Лувром не получилось»: Захарова жестко высмеяла Макрона
Хирурги из Москвы спасли младенца после падения с пеленального столика
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.