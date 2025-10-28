Стали известны подробности нападения школьников на пенсионерку в автобусе Школьники два раза ударили пожилую петербурженку в автобусе и разбили ей телефон

Напавшие на 61-летнюю петербурженку школьники два раза ударили ее ногами, пишет 360.ru со ссылкой на пострадавшую. По словам женщины, подростки разбили ей телефон.

Я летала по салону как фантик, а телефон — как бабочка. Я 1990-е пережила — никого не боялась. Но сейчас я отвечаю не только за себя, у меня две собаки, — отметила пенсионерка.

Она добавила, что во время нападения водитель автобуса не остановил транспорт и не вызвал полицию. По признанию пострадавшей, после случившегося у нее начались скачки давления и участился пульс. Женщине назначили лекарства.

Ранее сообщалось, что подростки напали на пенсионерку в автобусе из-за замечания в сторону их поведения. По словам женщины, школьники вошли в салон общественного транспорта и включили громкую музыку.