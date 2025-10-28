Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 09:05

В АРБ предупредили о рисках чрезмерной концентрации в банковском секторе

Президент АРБ Тосунян: 20 банков контролируют 81% всех средств в России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чрезмерная концентрация в банковском секторе является главной угрозой финансовой стабильности России, заявил в интервью NEWS.ru президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян. По его словам, в стране действует 352 кредитные организации, но большинство из них — мелкие. 208 банков делят между собой всего 1,4% всех денег, а 20 крупнейших банков контролируют 81% средств, пояснил он.

Сегодня в России действует 352 кредитные организации, из которых 308 являются банками. Но за этими цифрами скрывается серьезнейшая проблема — чрезмерная концентрация. На долю 208 банков приходится лишь 1,4% активов, против 81% активов у первых двадцати. Такая диспропорция — не просто статистическая аномалия, а фундаментальный риск для всей экономики, — сказал Тосунян.

Эксперт отметил, что сегодня основная угроза исходит не от внешних вызовов, а от внутренних структурных перекосов. Исчезновение местных банков из регионов он назвал «изменением финансового ландшафта страны».

Ранее бывший первый зампред ЦБ, профессор РАНХиГС Александр Хандруев заявил о безосновательности слухов о кризисе российской банковской системы. По его словам, ЦБ ведет взвешенную политику, отменив многие ограничения, но сохранив при этом строгие нормативы по капиталу. А их банки стабильно превышают, отметил эксперт.

банки
Ассоциация российских банков
риски
активы
Наталья Петрова
Н. Петрова
