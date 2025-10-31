«Все время грозит кризис»: глава АРБ о цифровом рубле, ипотеке, вкладах

Российские банки смогли устоять под давлением санкций, но проблемы копятся и бьют в том числе по карману обычных россиян. Высокая ключевая ставка ЦБ делает займы практически недоступными для многих людей и бизнеса. При этом львиная доля денег находится в одних руках — у 20 крупнейших банков, а это всегда несет риски. Что будет дальше с банковской системой и нашими сбережениями — на эти и другие вопросы в интервью NEWS.ru отвечает президент Ассоциации российских банков (АРБ) академик РАН Гарегин Тосунян.

В чем главная угроза для российских банков и финансового сектора

— Как вы оцениваете текущее состояние российской банковской системы? Не грозит ли нам кризис? По некоторым оценкам, в 2028 году число действующих банков сократится на 10%. Так ли это и о чем может говорить?

— Знаете, это действительно сложный и во многом болезненный для нас вопрос. Отмечу парадокс: нам действительно постоянно грозит кризис, но мы умудряемся избегать его чаще, чем это можно было бы предположить с точки зрения экономической теории. И это при том, что множество факторов — как внешних, связанных с санкционным давлением, так и внутренних, обусловленных проводимой денежно-кредитной политикой, — объективно подталкивают систему к кризисной черте. Тем удивительнее, что в последние годы финансовая система демонстрирует поразительную устойчивость.

Но эта устойчивость не должна усыплять нашу бдительность. Вы справедливо упомянули о количестве банков — сегодня в России действует 352 кредитные организации, из которых 308 являются банками. Но за этими цифрами скрывается серьезнейшая проблема — чрезмерная концентрация. На долю 208 банков приходится лишь 1,4% активов — против 81% активов у первых двадцати. Такая диспропорция — не просто статистическая аномалия, а фундаментальный риск для всей экономики.

Сегодня я вижу большую угрозу не во внешних вызовах — с ними мы научились справляться, а во внутренних структурных перекосах. Тревожный симптом — 23 региона уже лишились местных банков, тогда как 10–15 лет назад таких было всего два. Это не просто цифры — это изменение финансового ландшафта страны.

Филиал федерального банка, сколь бы эффективен он ни был, не может заменить местный банк. Это как сравнивать индивидуальную работу с конвейером массового производства. Местный банк обладает уникальным знанием региональной специфики, понимает местный бизнес и его потребности. В то время как филиальная сеть работает по унифицированным процедурам, где персонал ограничен в принятии решений.

Что делать, если банк блокирует доступ к вашим же деньгам

— Это приводит нас к другой острой теме — слухам о возможной заморозке вкладов, которые периодически возникают в обществе. Насколько такая мера вообще возможна в современных условиях?

— Исторический опыт, увы, показывает, что в России возможно многое. Однако сегодня мы наблюдаем качественно иную ситуацию — общество достигло определенной зрелости в понимании того, что подобные меры ведут к системному разрушению. Что касается Центрального банка — при всей дискуссионности его политики — полагаю, что он не пойдет на такой шаг. Руководство ЦБ осознает, что заморозка вкладов — это не просто техническая мера, а подрыв основ доверия, на котором строится вся финансовая система.

Хотя абсолютных гарантий в экономике давать нельзя, с высокой долей уверенности могу сказать: у нынешних финансовых властей достаточно мудрости, чтобы не повторять ошибок прошлого. Подобные решения — из разряда тех, что могут на десятилетия подорвать веру людей не только в банковскую систему, но и в институты государства в целом.

— С другой стороны, сейчас россияне все чаще жалуются, что банки тянут время закрытия счетов, ограничивают доступ к деньгам…

— Здесь важно различать несколько аспектов. Безусловно, существуют случаи недобросовестного поведения отдельных кредитных организаций, особенно тех, кто обладает определенной рыночной монополией и считает себя неуязвимым. Однако в регионах ситуация иная — малые и средние банки просто не могут позволить себе «роскошь» плохого обслуживания, поскольку клиент всегда может уйти к конкурентам.

Но многие жалобы связаны с мерами безопасности. Когда сотрудник банка просит клиента подождать или уточнить цель снятия крупной суммы — это не прихоть, а элемент системы защиты от мошенничества. К сожалению, люди часто воспринимают такую заботу об их же средствах как ущемление прав.

— Как клиенту защитить свои права в ситуациях, когда банк не прав?

— В арсенале у граждан есть несколько действенных инструментов. Прежде всего — институт финансового омбудсмена при АРБ, куда можно обратиться с претензией. Также работает служба Роспотребнадзора, принимающая жалобы на нарушения прав потребителей. Сам ЦБ, хоть и не всегда оперативно, но рассматривает обращения граждан.

Главное — не оставаться пассивным. Если ситуация того требует, стоит привлечь юриста для подготовки обоснованной претензии с требованием компенсации. И, конечно, самый весомый аргумент — возможность забрать свои средства и перейти в другой банк.

Чем грозит россиянам цифровой рубль и новые правила выдачи наличных

— Новые правила выдачи наличных с 1 сентября вызывают много вопросов. Цели нововведений благие — борьба с мошенниками, но люди опасаются, что ограничивают доступ к «живым» деньгам…

— Эти меры — закономерный этап развития финансовой системы. Речь не об ограничении доступа к средствам, а о разумном балансе между удобством и безопасностью.

Когда клиент заранее предупреждает банк о необходимости снятия крупной суммы — это решает большинство проблем. 48-часовая отсрочка при операциях свыше 50 тысяч — не запрет, а механизм защиты. Банк, хорошо знающий клиента, всегда пойдет навстречу.

— Готовы ли банки к появлению цифрового рубля?

— Наша ассоциация занимает взвешенную позицию. Безусловно, цифровая валюта — мировой тренд, но важно не повторять чужих ошибок и бежать впереди планеты всей. Особенно тревожит положение малых банков, для которых затраты на интеграцию новых технологий могут стать непосильными.

Мы допускаем потенциальный отток до 20% и более средств из коммерческих банков, что неизбежно приведет к удорожанию кредитов и услуг. Преимущества цифрового рубля — прозрачность и безопасность — могут обернуться монополизацией системы и ростом комиссий в будущем.

Сейчас цифровой рубль рекламируют как очень выгодное решение: переводы между кошельками бесплатные, деньги хранятся прямо в ЦБ. Но есть большой риск: сегодня бесплатно — а завтра, когда система станет единственной доступной, ЦБ может ввести комиссии.

Почему высокая ставка ЦБ тормозит экономику и как найти баланс

— Почему ЦБ не спешит снижать ключевую ставку?

— Действительно, бизнес ждет смягчения монетарной политики, однако политика регулятора остается консервативной. Резкие колебания ключевой ставки с 7,5% до 21% в прошлом году нанесли серьезный удар по экономике. Сегодня Россия имеет одну из самых высоких реальных процентных ставок в мире — 11,5%, уступая только Венесуэле.

При этом официальные 8% инфляции не отражают реальной картины. По нашим оценкам, потребительская инфляция достигает 15,3%, что создает дополнительное давление на экономику.

— Какая ставка была бы «золотой серединой?

— Вы знаете, здесь нельзя предложить универсальное решение. Ошибочно полагать, что существует некая волшебная цифра — например, 3% ключевой ставки, автоматически обеспечивающая кредиты на уровне 5–7%. Безусловно, для здоровья экономики важно, чтобы ставка была ниже 5%, что позволило бы уйти от двузначных значений как в кредитовании, так и в инфляции. Однако сама постановка вопроса в таком ключе представляется мне не совсем корректной.

Главная проблема современной денежно-кредитной политики — её одномерность. Центробанк не должен зацикливаться исключительно на инфляции, сколь бы важным этот показатель ни был. Не менее значимы такие параметры, как доступность кредитных ресурсов, оживление кредитного рынка, стимулирование производственных инвестиций.

Когда мы искусственно сдерживаем потребительскую активность, мы одновременно тормозим и экономический рост. Задача регулятора — найти баланс: не поощрять потребление ненужных товаров, но поддерживать спрос на стратегически важные направления — жильё, строительные материалы, инвестиционные проекты. Односторонний подход здесь не просто неэффективен — он может быть опасен для экономики в целом.

Куда вкладывать деньги, когда ставки по вкладам упадут

— Что сегодня происходит на рынке кредитования? Правда ли, что россияне, несмотря на дороговизну, продолжают брать кредиты, тем самым загоняя себя в долговую яму?

— Кредитная активность сохраняется, хотя и несет в себе риски. Многие заемщики не до конца осознают свою платежную нагрузку, особенно при текущих высоких ставках.

— На ваш взгляд, долго ли еще вклады будут оставаться привлекательными для граждан? Когда наконец мы увидим однозначные ставки? И главное — куда вкладывать сбережения, когда доходность по депозитам станет скромнее?

— Вы затронули очень тонкий психологический момент. Действительно, после периода высоких ставок в 20–25% даже предложения ниже 10% кажутся людям неинтересными. Но важно понимать: исторически любая доходность выше 10% — это исключительная ситуация, а не норма.

Сейчас мы наблюдаем интересный парадокс: с одной стороны, население привыкло к высоким процентам по вкладам, с другой — такая модель сбережений становится тормозом для экономического развития. Когда деньги в основном лежат на депозитах, они не работают на развитие реального сектора.

Перспектива видится в переходе к более сбалансированной модели инвестирования. Речь идет о направлении средств в бизнес, стартапы, строительство, жилье — то есть в те сферы, где деньги действительно создают новую стоимость. Конечно, выбор стратегии всегда зависит от конкретной ситуации семьи или предпринимателя — их целей, горизонта планирования и готовности к риску. Но важно понимать: экономике нужны не вкладчики, а инвесторы.

Почему льготную ипотеку ограничивают, если она так помогает людям

— Что сейчас происходит с рынком ипотеки? Можно ли сказать, что рыночная ипотека еще „дышит“?

— Рыночная ипотека продолжает существовать, хотя политика Центробанка и высокая ключевая ставка создают для нее серьезные проблемы. На сентябрь 2025 года средние ставки колеблются в диапазоне 22%: 22,37% — на первичном рынке, 22,43% — на вторичном, около 22,79% — в сегменте индивидуального жилищного строительства.

При этом ипотека остается привлекательной для банков благодаря надежному залоговому обеспечению. Отдельная история — льготные программы господдержки. Например, на 1 июля 2024 года ставка по ипотеке на новостройки и ИЖС составляла всего 8%. Эти программы, действующие с 2020 года, стали мощным стимулом для строительной отрасли и смежных секторов экономики.

— Почему тогда льготные программы начали ограничивать?

— Парадокс в том, что льготная ипотека, с одной стороны, помогла многим семьям улучшить жилищные условия, а с другой — спровоцировала резкий рост цен на недвижимость. Фактически строительный сектор получил больше привилегий, чем конечные потребители.

Поэтому переход к адресным мерам поддержки — например, семейной ипотеке под 6% — абсолютно оправдан. Сужение круга получателей позволяет снизить риски манипуляций и направить помощь именно тем, кто действительно в ней нуждается. Такая социальная программа создает возможности для молодых семей жить достойно и растить детей в нормальных условиях.

— Каковы текущие тенденции?

— В первом полугодии 2025 года отмечается стабильный рост доли льготной ипотеки, что закономерно на фоне высоких рыночных ставок. Доля семейной ипотеки в общем объеме выдач составляет 7% — это нормальный показатель.

Важно отметить: ипотека остается самым надежным видом кредитования с рекордно низкой просрочкой — всего 0,6%. Для сравнения: в других сегментах кредитования доля проблемных долгов достигает 6–7%. Это подтверждает, что жилье было и остается наиболее надежным активом для банков и заемщиков.

