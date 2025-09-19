Празднование Дня города в Москве
19 сентября 2025 в 06:00

Зарплата цифровыми рублями: кому будут платить, когда старт, как отказаться

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В России начали выдавать зарплату в цифровых рублях — первым получателем стал депутат Госдумы Анатолий Аксаков. NEWS.ru рассказывает, так ли нужна россиянам новая форма денег и смогут ли они при желании отказаться от выплат в цифровых рублях.

Кто первым получил зарплату в цифровых рублях

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в своем Telegram-канале сообщил, что первым в России получил зарплату в цифровых рублях.

Парламентарий рассказал, что протестировал переводы и платежи со своего счета цифрового рубля и убедился, что соответствующая инфраструктура «работает как надо», операции проходят просто и удобно.

«Часть зарплаты оставлю на кошельке на платформе Банка России, основную сумму переведу в безналичные рубли на банковском счете, чтобы проводить платежи привычным способом», — отметил Аксаков, добавив, что пока проект по внедрению цифрового рубля реализуется в пилотном режиме и точек для оплаты немного.

Что представляет собой цифровой рубль

Центробанк России называет цифровой рубль третьей формой российской валюты, которая появляется в дополнение к наличным и безналичным рублям. Он создается для того, чтобы стать еще одним средством для платежей и переводов, которое не будет зависеть от ограничений банков в виде комиссий и лимитов. Цифровые рубли будут храниться в цифровых кошельках (на особых счетах) граждан и организаций, которые будут открываться на платформе Банка России.

Ранее также заявлялось, что проводить операции с этой формой валюты можно будет даже без интернета. При этом цифровой рубль никак не относится к криптовалюте.

В феврале 2025 года в Центробанке заявили о массовом распространении мифов о цифровом рубле. В частности, в мессенджерах и соцсетях призывали россиян «категорически» избегать использования цифровых рублей, писать отказы от их подключения (к некоторым постам прилагались формы неких заявлений, которые якобы надо заполнить). Авторы рассылок пугали граждан тем, что переход на цифровые рубли будет принудительным и приведет к ограничению их расходов.

До сих пор ЦБ настаивал, что в обороте будут находиться и наличные, и безналичные, и новые — цифровые — рубли. То есть цифровой рубль выпускается в дополнение к уже существующим формам. Выбор, какой именно формой пользоваться, останется за гражданами.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда остальные россияне будут получать зарплаты в цифровых рублях

1 октября 2025 года часть федеральных расходов и отдельные социальные выплаты (детские пособия, выплаты инвалидам и др.) будут переведены в цифровой рубль. С 1 января 2026 года использование цифрового рубля станет возможным для всех расходов федерального бюджета и зачисления в него доходов.

Но массовое внедрение цифрового рубля в России начнется через год, с 1 сентября 2026 года. С этой даты возможность оплаты цифровым рублем должны предоставить крупнейшие банки и торговые точки — с выручкой более 120 млн рублей. С 1 сентября 2027-го это затронет все организации, чья выручка превышает 30 млн рублей в год. Для всех остальных требование начнет действовать с 1 сентября 2028 года.

Что даст россиянам использование цифрового рубля

«Для граждан переводы будут бесплатными и мгновенными: средства хранятся на платформе Банка России — их нельзя потерять», — говорит NEWS.ru заместитель гендиректора Делового центра экономического развития СНГ, председатель Комитета по цифровому и технологическому суверенитету СНГ Александр Гриф.

По его словам, бизнес выиграет благодаря минимальным комиссиям при приеме платежей, а государству будет проще контролировать бюджетные потоки — можно отследить каждую копейку. Кроме того, цифровая валюта укрепляет финансовый суверенитет. Расчеты проходят внутри страны и не зависят от внешних систем, поэтому даже санкции не смогут остановить платежи, отмечает Гриф.

«Цифровой рубль не отменяет наличные или безналичные деньги, а лишь дополняет их как современная альтернатива», — отмечает он.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Можно ли отказаться от выплаты зарплаты в цифровых рублях

Массовые выплаты в цифровых рублях будут внедряться постепенно и пока носят скорее экспериментальный характер, напоминает NEWS.ru управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

«В частном секторе активное распространение ожидается лишь к 2026–2027 годам, когда и работодатели, и банки будут готовы технически», — говорит он. По словам Астафьева, участие остается добровольным — цифровой кошелек не открывается автоматически, и при желании можно продолжать пользоваться картой или наличными.

В Минфине также отмечают, что выплаты из бюджета будут проводить в цифровых рублях только при желании получателей.

По словам Грифа, переход на цифровой рубль не будет принудительным — традиционные способы выплаты (на банковский счет или наличными) сохранятся, и каждый сам решит, нужна ли ему эта опция. С 2026 года при желании можно будет получать зарплату в новой форме, подчеркивает собеседник NEWS.ru.

«Если вы не хотите использовать цифровой кошелек, вы просто не создаете его. Если же кошелек уже создан и на него поступили средства, вы всегда сможете перевести их на обычный банковский счет или снять наличными», — объясняет NEWS.ru доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова. По ее словам, подавать какие-то специальные заявления об отказе от цифрового рубля гражданам не придется.

