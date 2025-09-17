Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 17:22

Депутат получил зарплату в цифровых рублях и не смог купить еду

Депутат Аксаков заявил, что потратить зарплату в цифровых рублях на еду нельзя

Потратить зарплату в цифровых рублях на продукты пока нельзя, сообщил депутат Анатолий Аксаков «Подъему». По его словам, в этой валюте он получил часть дохода, однако инфраструктура для ее применения пока только внедряется.

Определенную часть заработной платы я теперь буду получать цифровым рублем. Потому что пока ограниченные точки принимают цифровой рубль в оплату товаров и услуг, — поделился парламентарий.

Депутат отметил, что перевел первые деньги в такой валюте в благотворительные фонды. Функцию он назвал исторической. Также он оплатил счет в детском кафе, которое, по его словам, «напросилось», чтобы заведение включили в эксперимент. Разницы между оплатой цифровым рублем и QR-кодом Аксаков не заметил.

Понятно, что люди к этому явлению будут относиться аккуратно, так же, как к карточкам относились – очень сдержанно. Это нормальное явление. Поэтому никто не спешит, никто не гонит. Ну и для граждан это явление не обязательное. Не хотят пользоваться – на здоровье. Это право, а не обязанность, — заключил депутат.

Ранее аналитик Игорь Расторгуев сообщил, что выплата зарплаты цифровыми рублями начнется с работников бюджетной сферы. Речь идет о федеральных и региональных ведомствах, госкомпаний, а также об учителях и врачах.

