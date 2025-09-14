Празднование Дня города в Москве
14 сентября 2025 в 08:03

Анонсирован старт масштабного внедрения цифрового рубля

Доцент Главина: массовый переход на цифровой рубль начнется в 2026 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 сентября 2026 года в России начнется массовое внедрение цифрового рубля, сообщила доцент экономического факультета РУДН Софья Главина. В беседе с агентством ПРАЙМ она пояснила, что некоторые подготовительные этапы стартуют до конца 2025 года.

Для крупных банков и крупных торговых сетей возможность совершения операций с цифровыми рублями должна быть обеспечена к сентябрю будущего года. Остальные банки и компании подтянутся до сентября 2028 года, — подчеркнула она.

Она добавила, что ни о каком массовом переводе соцвыплат на цифровые рубли речи не идет. Этот вопрос на данный момент не прорабатывается, заключила Главина.

Ранее эксперт финансового рынка Андрей Бархота выразил мнение, что цифровой рубль может стать популярным среди населения при снижении ключевой ставки и уровня инфляции. Это, по данным эксперта, приведет к падению доходности по банковским вкладам.

До этого банк ВТБ и аэропорт Пулково успешно провели первую оплату парковки цифровыми рублями по QR-коду. В будущем такой способ оплаты планируется распространить на другие услуги, которые предоставляются в воздушной гавани.

