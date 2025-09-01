В Пулково впервые в России заплатили за парковку цифровыми рублями

ВТБ и аэропорт Пулково провели оплату услуг цифровыми рублями на POS-терминале

Банк ВТБ и аэропорт Пулково успешно провели первую оплату парковки цифровыми рублями по QR-коду, сообщает пресс-служба авиагавани. В будущем такой способ оплаты планируется распространить на другие услуги, которые предоставляются в порту.

Клиент банка оплатил парковку на территории воздушной гавани Санкт-Петербурга. Пулково стал первым аэропортом в России, который интегрировал расчеты в цифровой национальной валюте в качестве альтернативного способа оплаты услуг, — говорится в сообщении.

Оплата цифровыми рублями прошла через POS-терминал: на экране появился универсальный QR-код, поддерживающий и СБП. Клиент сканировал его телефоном, выбрал цифровой рубль и подтвердил платеж в приложении банка. Терминал получил сигнал об успешной транзакции, после чего был сформирован чек.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля в бюджетную систему страны. Документ вводит в Бюджетный кодекс новое понятие — «счет цифрового рубля Федерального казначейства». Центробанк будет обслуживать такие счета без комиссии. Цифровая валюта станет использоваться для расчетов и зачисления доходов в бюджеты разных уровней.