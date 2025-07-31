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31 июля 2025 в 19:12

Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля в бюджетную систему

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля в бюджетную систему страны — документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Положение предусматривает открытие и функционирование специального счета цифрового рубля Федерального казначейства.

Закон вводит в Бюджетный кодекс новое понятие — «счет цифрового рубля Федерального казначейства». Центробанк наделяется правом обслуживать такой счет и оказывать услуги на платформе цифрового рубля без взимания комиссии.

Федеральное казначейство получит дополнительные полномочия по распоряжению цифровыми рублями, в том числе по переводу средств со своего счета. Участники системы казначейских платежей смогут использовать цифровую валюту при расчетах, в том числе при зачислении доходов в бюджеты разных уровней.

Ранее Путин подписал закон о поэтапном внедрении цифрового рубля и универсального QR-кода в платежную систему страны. Согласно документу, с 1 сентября 2026 года обязательный прием цифровой валюты начнется для бизнеса с выручкой от 120 млн рублей, с 2027 года — от 30 млн рублей, а с 2028 года новые платежные инструменты станут обязательными для всех участников рынка.

Владимир Путин
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