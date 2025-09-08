Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 16:04

Финансист ответил, когда цифровой рубль может стать популярным

Финансист Бархота: цифровой рубль будет популярнее при низких ставках по вкладам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цифровой рубль может стать популярным среди населения при снижении ключевой ставки и уровня инфляции, что приведет к падению доходности по банковским вкладам, заявил NEWS.ru эксперт финансового рынка Андрей Бархота. По его словам, переход к новому формату национальной валюты потребует от властей создания дополнительных стимулов для граждан.

Когда процентные ставки снизятся вслед за инфляцией и когда они достигнут нейтрального уровня, можно будет вводить цифровой рубль. Но при этом, вероятно, надо будет еще продумать мотивацию людей, чем их можно заинтересовать. Помимо того, что бюджетникам будут поступать платежи в цифровом рубле, должны быть какие-то дополнительные бонусы, потому что утрата процентного дохода должна быть безусловно компенсирована. Снижение ставок — это уже большое подспорье для цифрового рубля, потому что не будет высоких доходов по вкладам, — сказал Бархота.

Он отметил, что одной из ключевых проблем остается отсутствие анонимности операций с цифровой валютой. По словам финансиста, это снижает ее привлекательность в глазах многих пользователей.

Из-за того, что цифровой рубль лишен анонимности и его операции прозрачны, население предпочтет наличные деньги. На текущий момент у него вообще нет отличительных позитивных сторон для потребителей финансовых сервисов, кроме слова «цифровой». Конечно, не все от него в восторге. Пока нет артикулированных преимуществ — это очень большая проблема, потому что без них масштабное замещение наличных денег цифровым рублем затруднено, — резюмировал Бархота.

Ранее сообщалось, что банк ВТБ и аэропорт Пулково успешно провели первую оплату парковки цифровыми рублями по QR-коду. В будущем такой способ оплаты планируется распространить на другие услуги, которые предоставляются в воздушной гавани.

рубли
вклады
финансисты
Россия
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
