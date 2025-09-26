Семейная ипотека может стать неподъемной: что случилось, для кого дешевле

Ставку по семейной ипотеке хотят сделать дифференцированной — в зависимости от количества детей. Для тех, у кого только один ребенок, она может вырасти сразу вдвое. NEWS.ru рассказывает, как в итоге увеличится ипотечный платеж, для кого жилье станет, напротив, доступнее и как все это повлияет на стоимость квадратного метра.

Что известно о готовящихся изменениях семейной ипотеки

Минфин РФ изучает возможность дифференциации ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей в семье. В частности, при рождении первого ребёнка ставка может составить 12%, второго — 6%, третьего — 4%.

Власти рассчитывают, что в таком случае господдержка станет более адресной и будет решать задачи демографии. Как уточнил замминистра финансов Иван Чебесков, при рождении третьего ребенка рефинансирование ипотеки планируется делать автоматически.

Это тоже был один из запросов, чтобы с рождением последующих детей не надо было идти в банк, там оформлять все документы, чтобы это происходило либо автоматически, либо полуавтоматически. Сейчас решаем, как это можно в правовом поле сделать, — пояснил Чебесков.

Напомним, в конце июля Госдума рекомендовала Министерству финансов и Министерству строительства и ЖКХ проработать вопрос о введении дифференцированных ставок по семейной ипотеке. Тогда депутаты предложили регулировать ее в зависимости от региона проживания заемщика, величины населенного пункта (крупный город, малый город или село) и количества детей в семье.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что изменилось в условиях семейной ипотеки в 2025 году

По действующим правилам программа «Семейная ипотека» доступна семьям с детьми в возрасте до шести лет либо воспитывающим несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью.

Основные условия программы в 2025 году:

ставка — 6% годовых. Действует для всех регионов;

первоначальный взнос — от 20%;

максимальная сумма — 12 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 6 млн рублей — в других регионах.

Если жилье стоит дороже, на оставшуюся сумму можно оформить другую ипотеку, но уже по рыночной ставке или по условиям программ, действующих в отдельных регионах.

Раньше семейную ипотеку выдавали на покупку квартиры от застройщика и строительство частного дома. С весны 2025-го по программе с господдержкой можно купить квартиру и на вторичном рынке, но есть нюансы. Семьи с ребенком до шести лет могут купить жилье во вторичке в городах, где строится не больше двух многоквартирных домов в год. Семьи, в которых есть ребенок с инвалидностью до 17 лет, могут купить жилье на вторичном рынке в регионах с низким объемом строительства.

Повысится ли доступность жилья после «модификации» семейной ипотеки

Для многодетных семей снижение ставки с 6% до 4% станет хорошим подспорьем наряду с материнским капиталом и субсидией в 450 тыс. рублей при покупке недвижимости, считает ипотечный брокер Елена Молокова. Тем самым низкая процентная ставка для таких семей повысит уровень доступности жилья, уверена она.

Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Впрочем, для семей, не подпадающих под категорию многодетности, все может быть наоборот. При сроке кредитования 30 лет ежемесячный платеж по ипотеке при росте ставки с 6% до 12% увеличится на 72%, при сроке 20 лет — на 54%, оценивает замруководителя ипотечного департамента риелторской компании «Этажи» Татьяна Решетникова. В первую очередь это сократит разницу в переплате по семейной и рыночной ипотеке и обострит конкуренцию между строящимся и готовым жильем, говорит она NEWS.ru.

Эксперт допускает переток покупателей в сегмент готового жилья и ослабление покупательской активности в новостройках. Главная проблема в том, что это не добавляет стабильности для застройщиков. «Постоянные обсуждения возможных ограничений могут стать причиной дальнейшего сокращения планов по выводу на рынок новых проектов, а это уже чревато дефицитом доступного предложения в долгосрочной перспективе, когда ситуация с рыночной ипотекой нормализуется», — опасается Решетникова.

По мнению директора рынков России и СНГ fam Properties Валерия Тумина, повышение ставки до 12% для семей с одним ребенком сохранит конкурентные преимущества программы на фоне рыночных ставок в 23% годовых. «Снижение ключевой ставки до 17% в сентябре (и ожидающееся дальнейшее смягчение денежной политики ЦБ) создает благоприятную среду для корректировки условий без шока для рынка», — говорит он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По словам Тумина, медианная стоимость приобретаемого по семейной программе жилья составляет 7,8 млн рублей при среднем кредите 5,5 млн рублей. «При ставке 12% ежемесячный платеж увеличится примерно на 12–15 тысяч рублей по сравнению с текущими 6%, что сохранит программу в доступном сегменте для большинства семей со средним доходом», — говорит он.

Повышение ставки семейной ипотеки до 12% особенно болезненно отразится на сегменте индивидуального жилищного строительства, считает владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

«Именно доступная ипотека в последние годы сделала ИЖС драйвером роста рынка жилья в регионах. Однако увеличение ставки до двузначного уровня резко снижает интерес к таким проектам: ежемесячные платежи становятся неподъемными для большинства молодых семей, особенно если речь идет о кредите на длительный срок», — рассуждает собеседник NEWS.ru.

Что будет с ценами на жилье дальше

В текущих условиях цены на жилье растут умеренными темпами на уровне инфляции — около 6–8% в год, отмечает Тумин. Корректировка ставок не создаст резких колебаний спроса, поскольку программа остается льготной, а снижение ключевой ставки ЦБ до 17% в сентябре уже создает предпосылки для постепенного оживления рынка, говорит он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По мнению Решетниковой, в среднесрочной перспективе «модификация» семейной ипотеки способна охладить динамику роста цен на квартиры. А вот в будущем из-за сокращения объемов строительства это, напротив, может разогнать цены до новых вершин, предупреждает эксперт.

Читайте также:

Маткапитал, ипотека, налоговая выплата: как изменятся меры поддержки семей

ЦБ снизил ключевую ставку до 17%: что будет с рублем, вкладами и ипотекой

Новые условия семейной ипотеки: кто сохранит на нее право, кто потеряет

Семейная ипотека умерла? Почему люди не могут взять даже льготный кредит