Новые условия семейной ипотеки: кто сохранит на нее право, кто потеряет

Минфин и Минтруд рассматривают вопрос модификации семейной ипотеки. В частности, обсуждается увеличение максимальной суммы кредита. При этом программа может стать еще более адресной. О том, кто может сохранить и потерять право на льготную ипотеку, — в материале NEWS.ru.

Что известно о возможной модификации семейной ипотеки

Минфин и Минтруд России обсуждают возможность модифицировать программу семейной ипотеки. Об этом рассказал директор департамента Минфина Алексей Яковлев.

В первую очередь речь идет об увеличении размера максимально возможного займа по программе. По словам Яковлева, Минфин отслеживает средние размеры кредитов и видит, что сейчас этот показатель ниже установленных лимитов. Но для покупки квартиры большей площади семьям нужны более значительные суммы.

«Здесь потребуется увеличение этого лимита. Пока это дискуссия, в том числе с участием Минтруда. Площадь рассматривается с точки зрения фактора, который позволит увеличить лимит по кредиту», — уточнил представитель Минфина. По его словам, итоговое решение будет принимать правительство.

Кроме того, программа может стать более адресной. По словам Яковлева, она должна быть «ориентированной на семьи, где рождается большее количество детей».

Что изменилось в условиях семейной ипотеки в 2025 году

По действующим правилам, программа «Семейная ипотека» доступна семьям с детьми в возрасте до шести лет либо воспитывающим несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью.

Основные условия программы в 2025 году:

ставка — 6% годовых. Действует для всех регионов;

первоначальный взнос — от 20%;

максимальная сумма — 12 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 6 млн рублей — в других регионах.

Если жилье стоит дороже, на оставшуюся сумму можно оформить другую ипотеку, но уже по рыночной ставке или по условиям программ, действующих в отдельных регионах.

Раньше семейную ипотеку выдавали на покупку квартиры от застройщика и строительство частного дома. С весны 2025-го по программе с господдержкой можно купить квартиру и на вторичном рынке, но есть нюансы. Семьи с ребенком до шести лет могут купить жилье во вторичке в городах, где строится не больше двух многоквартирных домов в год. Семьи, в которых есть ребенок с инвалидностью до 17 лет, могут купить жилье на вторичном рынке в регионах с низким объемом строительства.

Почему заговорили о модификации семейной ипотеки

В Минтруде обратили внимание, что россияне чаще берут в семейную ипотеку «однушки» и студии, которые не подходят для жизни семьи с детьми. В министерстве считают, что такое жилье граждане покупают с инвестиционной целью. С другой стороны, можно предположить, что у людей попросту не хватает денег на первый взнос за квартиры большей площади.

В конце июля Госдума рекомендовала Министерству финансов и Министерству строительства и ЖКХ проработать вопрос о введении дифференцированных ставок по семейной ипотеке. Депутаты предложили регулировать ее в зависимости от региона проживания заемщика, величины населенного пункта (крупный город, малый город или село) и количества детей в семье.

Кто сохранит и потеряет право на льготную ипотеку

Гендиректор девелоперской компании «Люди» Денис Жалнин не исключает изменения условий семейной ипотеки, но надеется на «дифференцированный подход». «В улучшении жилищных условий нуждаются молодые пары, еще только планирующие рождение ребенка. Поэтому нужны программы с минимальным первоначальным взносом для покупки жилья для этой категории россиян с возможностью снижения ставки по мере увеличения семьи», — рассуждает собеседник NEWS.ru.

Вторая категория — это семьи с детьми, которым необходимо «расшириться». У многих из них уже есть стартовое жилье, и меры поддержки необходимы в части снижения долговой нагрузки, отмечает Жалнин. Жесткие ограничения семейной ипотеки возможны при ее экономической нецелесообразности, когда ключевая ставка опустится до приемлемых уровней, допускает он.

Ведущий аналитик риелторской компании «Этажи» Александр Иванов прогнозирует «постепенное сокращение влияния субсидированной ипотеки на рынок жилья».

«Будут вводиться ограничения по составу тех, кто имеет право на семейную ипотеку, также возможна привязка к региону, хотя реализовать второй вариант будет проблематично, поскольку по факту придется прорабатывать и контролировать программу в каждом отдельно взятом субъекте», — говорит эксперт NEWS.ru.

Полностью закрывать доступ к программе для семей с одним ребенком власти не собираются, но вектор будет смещаться в сторону адресности, отмечает в беседе с NEWS.ru доцент кафедры естественно-научных дисциплин Университета «Синергия» Кирилл Щербаков. Это значит, что наиболее льготные условия (в том числе повышенные лимиты) могут получить многодетные семьи, считает эксперт. При этом семьи с одним ребенком, скорее всего, сохранят возможность пользоваться ипотекой, но в менее расширенном формате, добавляет Щербаков.

Как это может повлиять на стоимость жилья

По мнению Щербакова, в данном случае многое зависит от рынка. В теории рост лимитов повышает покупательскую способность населения и может стимулировать дополнительный спрос. «В условиях ограниченного предложения это действительно способно подтолкнуть цены вверх, особенно в мегаполисах и регионах-лидерах по притоку населения», — продолжает эксперт.

Но при правильной синхронизации ипотечных мер с программами жилищного строительства рост цен может быть сдержан.

По словам Иванова, основная проблема не в изменении условий льготного кредитования, а в их нестабильности. «Постоянные обсуждения возможных ограничений, с одной стороны, могут провоцировать волну спроса от тех, кто боится потерять право на льготную ипотеку, с другой — не добавляют уверенности девелоперам по выводу на рынок новых проектов и тем более делают ситуацию по спросу менее прогнозируемой», — объясняет он.

В России нужны долгосрочные и стабильные программы ипотечного кредитования, которые позволят застройщикам без рисков выстраивать свои стратегии и наращивать объемы строительства, говорит эксперт. А рост конкуренции, как известно, главный рычаг для сдерживания цен.

