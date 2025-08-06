Ипотека подешевела: когда выгоднее всего брать кредит на квартиру

Ставки по ипотеке поползли вниз вслед за снижением ключевой ставки. По сути, пока они остаются запретительными — около 20% — и падают далеко не так активно, как по вкладам. Как будут дешеветь жилищные кредиты и когда россияне смогут взять ипотеку на вменяемых условиях — в материале NEWS.ru.

Как изменились ставки по ипотеке после заседания ЦБ

По данным аналитического центра ДОМ.РФ, за последнюю неделю июля и в начале августа средневзвешенная ставка по рыночной ипотеке на новостройки и на вторичном рынке снизилась до 23,05% годовых. В ряде банков она опустилась ниже 20% годовых.

5 августа о снижении ставок на два процентных пункта заявили ВТБ и банк «Санкт-Петербург». Теперь минимальная ставка по рыночной ипотеке в этих банках составляет 23,3 и 17,99% соответственно. Аналогичное решение анонсировали в пресс-службе ПСБ. В ближайшее время банк планирует снизить ставки на первичку и вторичку на 2 п. п., до 20,99%.

В Совкомбанке минимальная процентная ставка по классической ипотеке составляет 21,99% (при покупке квартиры на первичном рынке и регулярном использовании карты «Халва»). Максимальная процентная ставка (для клиентов, приобретающих коммерческую недвижимость на вторичном рынке) — 22,99%.

С 28 июля ипотека подешевела в Сбербанке — минимальная ипотечная ставка составляет 19,4%. С 29 июля Т-Банк уменьшил ставку на 2,2 п. п., до 18,7% на ипотеку как на первичное, так и вторичное жилье. С 30 июля Альфа-Банк снизил ставки по базовым программам (новостройка и вторичка) сразу на 3,8 п. п., с 25,79 до 21,99%.

1 августа то же самое сделал банк ДОМ.РФ. Ставки по рыночной ипотеке в этой кредитной организации опустились на 0,8 п. п., до 21% годовых. Кредит под минимальный процент доступен зарплатным клиентам.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Что предшествовало снижению ставок по рыночной ипотеке

Банки начали менять ставки по рыночным ипотечным программам на фоне падения ключевой ставки. В конце июля ЦБ опустил ее сразу на два процентных пункта — с 20 до 18%. Глава Банка России Эльвира Набиуллина позднее заявила, что ставки по ипотеке неизбежно снизятся.

После падения ключевой ставки многие банки стали уменьшать ставки по ипотеке и прочим кредитам. Тем не менее этот процесс происходит медленнее, чем снижение ставок по депозитам, сказал NEWS.ru профессор кафедры рекламы Университета «Синергия» Сергей Зайнуллин.

«Большинство банков опустили ставки по вкладам на 3–4 процентных пункта практически мгновенно. При этом ипотечные ставки были снижены не более чем на 2%, да еще и с лагом во времени — как минимум спустя несколько дней после решения ЦБ», — отметил эксперт.

По его словам, на текущий момент ставки по ипотеке по-прежнему являются довольно высокими — в среднем 23–25% — и фактически запретительными.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как снизятся ставки по ипотеке до конца 2025 года

Ранее опрошенные NEWS.ru эксперты отметили, что до конца 2025 года ключевая ставка снизится еще несколько раз (заседания совета директоров Банка России пройдут 12 сентября, 24 октября и 19 декабря). По прогнозу Зайнуллина, раз в два-три месяца ЦБ будет снижать ключевую ставку на 1–2 п. п. и к концу года она может опуститься до 15%. При этом ставки по ипотеке останутся на запретительном уровне — 18–20%, подчеркнул экономист.

Ипотечный брокер Елена Молокова также ожидает ключевую ставку на конец года на уровне 15–16%. При этом ставки по ипотеке, по ее словам, могут сократиться до 17,5–18,5%.

К концу декабря при дальнейшем снижении ключевой ставки ипотека может подешеветь еще на два-три процентных пункта, заявил в беседе с NEWS.ru аналитик финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан.

При каком уровне ставок можно будет брать ипотеку

По мнению директора направления «Новостройки» компании «Инком-Недвижимость» Валерия Кочеткова, ощутимый рост спроса на жилье возможен при ключевой ставке не выше 12%.

Об оживлении рынка недвижимости можно будет говорить лишь тогда, когда ключевая ставка опустится до 10%, а ставки по ипотеке — до 12–13%, отметил Зайнуллин. «Это тот уровень, который может выдержать значительное число покупателей», — уточнил он. Проблема заключается в том, что регулятор вряд ли станет радикально снижать «ключ».

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Елена Молокова назвала допустимой ставкой для россиян 12–13%. По ее словам, это произойдет, скорее всего, только к середине 2026 года. При этом опираться исключительно на ставку при принятии решения об ипотеке не стоит, подчеркнула она. Как показала практика, ключевым моментом является ежемесячный платеж.

«Если посчитать из расчета средних зарплат — примерно 90 тысяч рублей, то ставка 13% позволит взять ипотеку на сумму 4,5 млн рублей на 30 лет с ежемесячным платежом 49,8 тысячи рублей. При ставке 20% такая ипотека будет уже непосильна, поскольку платеж составит 75,2 тысячи», — рассказала Молокова.

При ставке по ипотеке на уровне 13–14% годовых ежемесячный платеж по кредиту становится сопоставим с рыночной арендой жилья или чуть выше. Но он остается в пределах приемлемой долговой нагрузки для семьи со средним доходом, отметил директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин.

«В ряде регионов при длительном сроке ипотеки допустимым порогом считается уровень около 15%. Выше этого значения ипотека становится, по сути, „псевдодоступной“. Формально ее можно оформить, но обслуживать кредит становится рискованно и финансово нецелесообразно», — объяснил собеседник NEWS.ru.

По словам Молоковой, если сейчас у заемщика ипотеки нет острой потребности в покупке недвижимости, то стоит дождаться сентябрьского заседания ЦБ. При этом снижение ставок влечет рост спроса на рынке и, как следствие, повышение цен, предупредила она.

