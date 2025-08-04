Ценам на «вторичку» предрекли рост после решения ЦБ «Известия»: стоимость вторичного жилья в России может вырасти на 10%

В России на 5–10% может подскочить стоимость вторичного жилья, передает издание «Известия» со ссылкой на экспертов в сфере недвижимости. По их словам, после принятия Центробанком решения о снижении ключевой ставки спрос на такую недвижимость возрос на 15–20%.

Население восприняло это как сигнал к повышению цен на жилье, говорится в материале. Если темпы возведения новых домов снизятся, на рынке может возникнуть нехватка жилья. Это приведет к повышению стоимости квадратных метров на вторичном рынке.

Ранее риелтор Константин Апрелев заявил, что цены на жилую недвижимость в России могут снизиться, если ключевая ставка Центробанка будет падать. После отмены ипотеки на льготных условиях спрос на жилье стабилизировался, однако стоимость новостроек все еще остается высокой, отметил эксперт. Нынешняя ставка в 21% делает такую недвижимость недоступной для большинства граждан, подчеркнул он.

Кроме того, в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие офиса продаж компании AURIX. Известно, что фирма реализует стратегию по расширению присутствия на рынке элитного жилья.