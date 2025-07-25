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25 июля 2025 в 13:57

AURIX открыл представительство по продаже премиум-недвижимости в Петербурге

Фото: Пресс-служба Группы «Эталон»

Девелоперская компания AURIX торжественно открыла офис продаж в Санкт-Петербурге в рамках стратегии расширения присутствия на рынке элитной недвижимости. Новое представительство компании станет ключевой площадкой для взаимодействия с клиентами, которые заинтересованы в приобретении эксклюзивных объектов премиум-класса.

В честь открытия офиса продаж компании состоялось мероприятие Art of Quiet Bohemia, выдержанное в концепции «тихой богемы», которое в свою очередь объединило ценителей премиальной недвижимости и высокого искусства. Гости мероприятия смогли насладиться поэтическими выступлениями с декламацией произведений классической литературы, а также погрузиться в мир авторских ароматов в парфюмерном баре, в полной мере отражающих дух Санкт-Петербурга. Кроме того, гости имели возможность попробовать изысканные винные партии в сопровождении профессионального сомелье. Знаменательным моментом стало выступление специально приглашенного эксперта — итальянского архитектора Габриэле Валентинуцци, который рассказал о современных тенденциях в сфере элитной недвижимости и поделился секретами, как современные архитектурные решения воплощаются в проектах AURIX.

Мероприятие состоялось на набережной Малой Невы, в историческом здании жилого комплекса «Петровская Доминанта», откуда гости смогли насладиться панорамными видами на яхтенную гавань, где создается атмосфера приватности и утонченной роскоши.

Офис компании полностью соответствует корпоративным стандартам AURIX, сочетая современный дизайн и индивидуальный подход индивидуально к каждому клиенту.

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