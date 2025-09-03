Саммит ШОС — 2025
03 сентября 2025 в 13:00

Семейная ипотека умерла? Почему люди не могут взять даже льготный кредит

Финансист Рогачевский: банки завышают первоначальный взнос по семейной ипотеке

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Жители почти половины регионов России не потянут семейную ипотеку. Все дело в разрыве между доходами и стоимостью жилья и ограничениями, установленные банками. О том, кто из россиян не может позволить себе взять даже льготный кредит и что делать в этом случае заемщику, — в материале NEWS.ru.

В каких регионах недоступна семейная ипотека

В 41 регионе (из 89) России семьи со средним доходом не могут позволить себе семейную ипотеку на покупку квартиры площадью 50 квадратных метров, подсчитали эксперты центра «Аналитика. Бизнес. Право».

То есть почти в половине регионов страны (41 из 89) госпрограмма «Семейная ипотека» практически недоступна для жителей.

Эксперты изучили данные Минстроя о стоимости жилья во втором квартале и статистику Росстата по зарплатам за 2024 год. Анализ показал, что во многих регионах обслуживание кредита превышает финансовые возможности обычной семьи. В список проблемных вошли Краснодарский и Приморский края, Московская и Ленинградская области, а также Самарская, Свердловская и Тюменская области, Дагестан, Крым и ряд других субъектов.

К примеру, в Краснодарском крае средняя стоимость квартиры площадью 50 «квадратов» составляет около 9,6 млн рублей. И это значительно превышает установленный лимит льготного кредита в 6 млн рублей по программе «Семейная ипотека».

В 35 регионах доступность семейной ипотеки эксперты оценили как среднюю: ипотечные платежи здесь составляют более 30% от дохода семьи. Это, например, Архангельская, Псковская, Новгородская, Тверская, Воронежская области. В 13 субъектах, включая Магаданскую и Иркутскую области, Забайкальский край, Сахалин и Камчатку, семейная ипотека считается доступной.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Что мешает семьям взять льготную ипотеку

Большая проблема программы семейной ипотеки — это разрыв между предельным потолком программы и ценами на жилье, которые выставили застройщики, объясняет NEWS.ru глава направления анализа банковской деятельности аналитического центра Университета «Синергия» Антон Рогачевский. По этой причине банкам приходится требовать у заемщика компенсации этого разрыва в виде увеличенного первоначального взноса, отмечает он.

Другим барьером является средний уровень зарплат населения. «Клиенты не могут выдержать всю дистанцию кредита без урона для своего бюджета», — продолжает эксперт. При этом программа может быть использована при покупке вторичного жилья, но и тут есть свои особенности. Населенный пункт должен иметь статус города и при этом в нем отсутствует активная застройка, напоминает Рогачевский.

Что делать заемщику в случае недоступности семейной ипотеки

Рогачевский в качестве выхода видит поиск более высокооплачиваемой работы в свой профессиональной области или дополнительного источника дохода, либо переквалификацию в специалиста иной сферы.

Ипотечный брокер Елена Молокова советует заемщикам готовиться к семейной ипотеке заранее:

  • заказать кредитную историю и проверить информацию в отчетах, чтобы избежать ошибок;
  • сформировать первый взнос;
  • изучить программы и условия банков;
  • проверить информацию на «Госуслугах» о доходах;
  • проанализировать рынок недвижимости в своем регионе, чтобы понять уровень цен и изучить предложения застройщиков;
  • подавать заявку — в последнюю очередь.

Ну и, конечно, важно планировать свой бюджет, добавляет собеседница NEWS.ru. «Здесь предлагаю следующую технику: нужно определить комфортный платеж, для этого можно использовать различные калькуляторы, далее ежемесячно нужно откладывать сумму намеченного платежа на накопительный счет. Это позволит определить свои возможности в сочетании с потребностями», — рассказывает Молокова.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Есть ли альтернатива у покупки квартиры

Если ситуация уже с семейной ипотекой настолько критична (при ее ставке 6%), то заемщик может воспользоваться более эффективными программами, например, в случае ИЖС, это семейная ипотека на строительство, говорит NEWS.ru владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

«Заемщик реализует имеющееся жилье по рыночной цене и приобретает участок. По рыночной цене, а не согласно оценке банка (при ипотеке цены участков они сильно занижают на оценке, так как их сложно реализовать). Потом на вырученные средства приобретается участок, а остаток используется под первоначальный взнос на семейную ипотеку на строительство при выборе официально аккредитованной ДОМ.РФ подрядной организации», — рассказывает эксперт.

В таком случае шанс одобрения семейной ипотеки повышается и она становится выгоднее, заключает Лазовский.

