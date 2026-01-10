Когда от салатов уже тошнит: разгрузочный день на бульоне после праздников

Разгрузочный день на бульоне помогает мягко очистить организм. Вам понадобится 1,5 литра куриного или овощного бульона, приготовленного без соли и приправ.

Разделите весь объем на шесть равных порций и принимайте каждые два часа. Между приемами бульона пейте чистую воду или травяной чай — общее количество жидкости в разгрузочный день должно составить около трех литров за день.

Такой режим питания позволяет избавиться от 0,8 до 1,5 килограмма лишнего веса, уменьшает отечность и дарит ощущение легкости. Важно помнить, что этот метод не подходит людям с проблемами почек, подагрой или низким артериальным давлением.

После разгрузочного дня плавно возвращайтесь к обычному питанию. Начните с легких овощных блюд, кисломолочных продуктов и каш на воде. Повторять бульонные разгрузочные дни для похудения и легкости рекомендуется не чаще одного раза в две недели. Проконсультируйтесь сначала с врачом!