Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 14:28

Когда от салатов уже тошнит: разгрузочный день на бульоне после праздников

Когда от салатов уже тошнит: разгрузочный день на бульоне после праздников Когда от салатов уже тошнит: разгрузочный день на бульоне после праздников Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Разгрузочный день на бульоне помогает мягко очистить организм. Вам понадобится 1,5 литра куриного или овощного бульона, приготовленного без соли и приправ.

Разделите весь объем на шесть равных порций и принимайте каждые два часа. Между приемами бульона пейте чистую воду или травяной чай — общее количество жидкости в разгрузочный день должно составить около трех литров за день.

Такой режим питания позволяет избавиться от 0,8 до 1,5 килограмма лишнего веса, уменьшает отечность и дарит ощущение легкости. Важно помнить, что этот метод не подходит людям с проблемами почек, подагрой или низким артериальным давлением.

После разгрузочного дня плавно возвращайтесь к обычному питанию. Начните с легких овощных блюд, кисломолочных продуктов и каш на воде. Повторять бульонные разгрузочные дни для похудения и легкости рекомендуется не чаще одного раза в две недели. Проконсультируйтесь сначала с врачом!

Читайте также
Картофель по-белорусски в горшочках: необычное горячее из обычных продуктов
Общество
Картофель по-белорусски в горшочках: необычное горячее из обычных продуктов
Один салат, и все сыты: «Харчо» с говядиной, рисом и грецкими орехами. Горячий, пряный и абсолютный хит
Общество
Один салат, и все сыты: «Харчо» с говядиной, рисом и грецкими орехами. Горячий, пряный и абсолютный хит
Один аромат этого пирога соберет всех: «Мясной» с говядиной и луком под хрустящим тестом. Просто и гениально
Общество
Один аромат этого пирога соберет всех: «Мясной» с говядиной и луком под хрустящим тестом. Просто и гениально
Пельмени как у шеф‑повара: простой рецепт идеального теста от мастера из московского ресторана!
Общество
Пельмени как у шеф‑повара: простой рецепт идеального теста от мастера из московского ресторана!
Случайно добавила в куриный суп — теперь делаю так постоянно: не понимаю, почему раньше так не готовила
Общество
Случайно добавила в куриный суп — теперь делаю так постоянно: не понимаю, почему раньше так не готовила
рецепты
кулинария
бульоны
похудение
Алина Ясинская
А. Ясинская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Чистка генофонда? Генетическое тестирование родителей в России: подробности
Десятки жителей Никарагуа арестовали из-за Мадуро
В пригороде Тегерана задержали 100 вооруженных участников беспорядков
Алиханов анонсировал закупку инновационных полувагонов
Хинштейн рассказал о судьбе пострадавшего при атаке ВСУ
Когда от салатов уже тошнит: разгрузочный день на бульоне после праздников
Долиной займется полиция? Саботировала ли она съезд с квартиры Лурье
В Иране бунтовщики выместили злость на пожарных машинах
«Элемент подлости»: генерал объяснил выход Финляндии из Оттавской конвенции
Медведев опубликовал кадры удара «Орешником» в назидание Макрону
В трех российских аэропортах сняли ограничения
СК раскрыл детали удара Киева по Макеевке
Названа дата открытия нового танкового вуза в России
Франция сдвинула даты саммита G7 из-за события в Белом доме
Мехонцев пристыдил украинского боксера-симулянта
Китай начал торговые эскалационные шаги против Японии
Ида Галич поделилась неприятными последствиями новогодних застолий
«Я разлюбил»: Клявер разоткровенничался о романе с Польной
Россиянам напомнили об увеличении пенсии по инвалидности
Когда застолье становится опасным: симптомы отравления алкоголем
Дальше
Самое популярное
Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают
Общество

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают

Если завалялась баночка тунца, приготовьте этот салат «Праздничный»: скрасит скучные будни
Общество

Если завалялась баночка тунца, приготовьте этот салат «Праздничный»: скрасит скучные будни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.