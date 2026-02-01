Зимняя Олимпиада — 2026
Моя палочка-выручалочка: домашний куриный кубик для бульона. Натурально, вкусно, без химии. Заготовьте впрок

Вы точно знаете, что внутри: только куриное филе, морковь, лук, сельдерей и ваши любимые травы. Никакого глутамата натрия, усилителей вкуса и лишней соли — только чистый, натуральный и полезный вкус.

Для кубиков беру 2 куриных филе (около 400 г) и нарезаю их небольшим кубиком. Одну крупную луковицу, одну морковь и стебель сельдерея тоже мелко режу. В сотейнике или сковороде с толстым дном разогреваю столовую ложку растительного масла. Сначала обжариваю куриное филе до легкой корочки, затем добавляю лук, морковь и сельдерей. Тушим все вместе на среднем огне 10–15 минут, помешивая, пока овощи не станут мягкими и не начнут карамелизоваться. Добавляю 2 раздавленных зубчика чеснока, чайную ложку натертого свежего имбиря и щепотку куркумы, перемешиваю и томлю еще пару минут. Вливаю 50–100 мл воды, накрываю крышкой и тушу на медленном огне еще 7–10 минут, чтобы ингредиенты полностью пропарились, а жидкость почти вся выпарилась. Снимаю с огня и даю массе полностью остыть. Затем перекладываю ее в чашу блендера, добавляю крупно нарезанный пучок укропа и петрушки и измельчаю до состояния однородного густого пюре. При необходимости подсаливаю по вкусу. Эту ароматную пасту плотно утрамбовываю в форму для льда. Убираю в морозилку на несколько часов до полного застывания. Замороженные кубики пересыпаю в пакет для хранения. Для бульона просто растворяю 1–2 кубика в 500 мл кипящей воды.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считаные минуты.

