13 марта 2026 в 07:45

Вместо надоевших лапши и щей варю куриный суп-карри с рисом — ароматный, необычный и очень уютный

Фото: D-NEWS.ru
Когда привычные супы начинают надоедать, можно приготовить что-то простое, но с ярким вкусом. Куриной суп-карри — отличный вариант для разнообразия домашнего меню. Он получается насыщенным, ароматным и немного сливочным, а специи делают его совсем не похожим на обычный бульон.

Особенность этого супа — сочетание курицы, риса басмати, мягкого карри и небольшого количества яблока. Фрукт придаёт лёгкую сладость и делает вкус более глубоким и интересным.

Ингредиенты: куриные бёдрышки — 570 г, сливочное масло — 2 ст. л., оливковое масло — 1 ст. л., лук — 1 шт., сельдерей — 2 стебля, морковь — 2 шт., лавровый лист — 2 шт., порошок карри — 4 ч. л., куриный бульон — 475 мл, вода — 475 мл, соль — 1½ ч. л., рис басмати — ¼ стакана, яблоко — 1 шт., сливки — ¼ стакана, сметана — для подачи.

Приготовление: в глубокой кастрюле разогрейте сливочное и оливковое масло. Добавьте нарезанный кубиками лук, сельдерей и морковь. Обжаривайте овощи около 5 минут, пока они станут мягкими и ароматными.

Добавьте лавровый лист и порошок карри, перемешайте, чтобы специи раскрыли аромат. Затем положите куриные бёдрышки и слегка прогрейте их вместе с овощами. Влейте куриный бульон и воду, посолите. Накройте крышкой и варите на небольшом огне примерно 20 минут, пока курица полностью не приготовится.

Достаньте курицу из кастрюли и дайте немного остыть. Тем временем добавьте в суп рис басмати и нарезанное кубиками яблоко. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите около 15 минут, пока рис не станет мягким. Курицу разберите на кусочки и верните в суп. Влейте сливки, перемешайте и прогрейте ещё 3–5 минут.

Ранее мы делились рецептом новенького слоёного салата, который покорил всех — «Белая ночь». Баночка маринованных грибов в огранке из мяса и картофеля.

