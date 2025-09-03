В России хотят изменить условия «Семейной ипотеки»

Минфин и Минтруд России обсуждают возможную модификацию условий программы «Семейная ипотека», сообщил директор департамента Минфина Алексей Яковлев на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. По его словам, изменения могут коснуться лимитов программы или акцента на семьи с большим количеством детей. Окончательное решение по изменениям будет принимать правительство России, передает РБК.

Минфин рассматривает предложения депутатов. <…> Сегодня лимит по программе 6 млн и 12 млн рублей в зависимости от субъектов, и мы, безусловно, мониторим средние размеры этих кредитов. Видим, что средний размер ниже того, что установлено. Безусловно, если говорить о приобретении квартир большей площади, то здесь потребуется увеличение этого лимита, — поделился Яковлев.

Он также добавил, что программу планируется ориентировать на семьи с большим количеством детей. Яковлев подчеркнул, что ведомства не хотят ограничивать граждан, действительно нуждающихся в улучшении жилищных условий. Резюмируя, он отметил, что предложения по изменению программы будут сформулированы после тщательного анализа совместно с Минтрудом и Минстроем, учитывая демографические аспекты и влияние на рынок жилищного строительства.

Ранее сообщалось, что в России дополнительно выделили более 100 млрд рублей на субсидирование льготных ипотечных программ. Из них 53,4 млрд рублей уйдут на субсидирование «Семейной ипотеки» для сохранения льготной программы со ставкой 6% для семей с детьми.