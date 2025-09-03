Саммит ШОС — 2025
03 сентября 2025 в 11:12

Стали известны новые расходы бюджета на «Семейную ипотеку»

Правительство РФ выделило еще 100 млрд рублей на субсидирование льготной ипотеки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти РФ дополнительно выделили более 100 млрд рублей на субсидирование льготных ипотечных программ, передает пресс-служба правительства. Из них 53,4 млрд рублей уйдут на субсидирование «Семейной ипотеки» для сохранения льготной программы со ставкой 6% для семей с детьми. Еще 37,4 млрд рублей поступят на субсидирование процентной ставки по уже выданным кредитам «Льготной ипотеки», завершившейся 1 июля прошлого года. Также 9,6 млрд направят на «Дальневосточную и арктическую ипотеку» по льготной ставке 2%.

До этого строительный эксперт Федор Васильев заявил, что типовой проект частного дома может помочь сэкономить до 40% бюджета. По его словам, проектирование необходимо адаптировать к локальным условиям. Он отметил, что кровельные материалы также влияют на стоимость строительства: металлочерепица сочетает доступную цену и долговечность, а гибкая черепица тише, но дороже.

