Стали известны новые расходы бюджета на «Семейную ипотеку»

Власти РФ дополнительно выделили более 100 млрд рублей на субсидирование льготных ипотечных программ, передает пресс-служба правительства. Из них 53,4 млрд рублей уйдут на субсидирование «Семейной ипотеки» для сохранения льготной программы со ставкой 6% для семей с детьми. Еще 37,4 млрд рублей поступят на субсидирование процентной ставки по уже выданным кредитам «Льготной ипотеки», завершившейся 1 июля прошлого года. Также 9,6 млрд направят на «Дальневосточную и арктическую ипотеку» по льготной ставке 2%.

