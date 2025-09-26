В России планируют поднять ставку по семейной ипотеке при одном условии

Минфин изучает возможность поднять ставку по семейной ипотеке после рождения первого ребенка до 12%, сообщает РБК. Таким образом, процент будет варьироваться в зависимости от количества детей.

При этом ставку 6% намерены оставить для семей с двумя детьми, а с тремя она может составить 4%, отметили журналисты. В издании уточнили, что в таком случае господдержка станет более адресной и будет решать задачи демографии. Как уточнил замминистра финансов Иван Чебесков, при рождении третьего ребенка рефинансирование ипотеки планируется делать автоматически.

Это тоже был один из запросов, чтобы с рождением последующих детей не надо было идти в банк, там оформлять все документы, чтобы это происходило либо автоматически, либо полуавтоматически. Сейчас решаем, как это можно в правовом поле сделать, — отметил заместитель министра.

Ранее депутат Госдумы Владимир Кошелев сообщил, что сельские учителя в России смогут приобретать жилье всего за 1% от его стоимости по новой государственной программе. По его словам, она заработает с 1 января 2026 года.