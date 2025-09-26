Стало известно, кто из россиян сможет купить квартиру за 1% от цены

Сельские учителя в России смогут приобретать жилье всего за 1% от его стоимости по новой государственной программе, сообщил в беседе с РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. По его словам, она заработает с 1 января 2026 года.

Парламентарий отметил, что программа, разработанная Минсельхозом России, предусматривает первоначальное предоставление жилья на условиях социального найма с последующей возможностью выкупа. Учителя смогут погашать стоимость жилья в течение 10 лет или единовременно.

Инициатива также распространяется на специалистов научных организаций Минсельхоза, Россельхознадзора и Росрыболовства. Жилые помещения будут закупаться у застройщиков в селах и опорных поселках.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил снизить процентную ставку по семейной ипотеке для семей с двумя детьми до 3%, а для семей с тремя — до 2%. Депутат полагает, что решение проблемы доступности жилья может способствовать увеличению рождаемости.