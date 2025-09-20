«Интервидение-2025»
20 сентября 2025 в 08:32

Миронов предложил снизить ипотеку семьям с детьми

Депутат Миронов: нужно снизить ставку по ипотеке до 2% для семей с тремя детьми

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Процентную ставку по семейной ипотеке для семей с двумя детьми следует снизить до 3%, а для семей с тремя — до 2%, заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Депутат утверждает, что решение проблемы доступности жилья может способствовать увеличению рождаемости, передает ТАСС.

Чиновникам стоит хотя бы отчасти учесть наши предложения. Для семей с двумя детьми опустить ставку до 3%, с тремя — до 2%, а молодым многодетным родителям в возрасте до 35 лет — выдавать беспроцентные ссуды, — рассказал Миронов.

Он отметил, что фракция разработала инициативу по частичной компенсации ипотечного кредита при появлении детей. Согласно предложению, при рождении первого ребенка семья может получить 500 тыс. рублей, при рождении второго — 600 тыс. рублей, а при рождении третьего — 700 тыс. рублей.

Ранее партия выдвинула инициативу об увеличении размера материнского капитала. Миронов сообщил, что выплаты на второго ребенка могут составить 1 млн рублей, на третьего — 1,5 млн рублей. Ранее предложенные суммы выплат были меньше, и теперь законопроект корректируется с учётом инфляции.

Сергей Миронов
ипотека
семьи
проценты
