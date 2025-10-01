Банк не отдает вклад: законно ли это, что делать, куда обращаться

Россияне стали чаще жаловаться на то, что банки не отдают деньги с вклада или как минимум затягивают процесс возврата средств. Существует множество причин, почему это может произойти. Их можно разделить на законные и незаконные. Что делать вкладчику, чтобы вернуть свои средства, — в материале NEWS.ru.

На что жалуются вкладчики при закрытии депозита

Россияне стали все чаще сталкиваться с ситуациями, когда банки отказываются выдавать им деньги с их депозита. Об этом свидетельствуют жалобы в народном рейтинге «Банки.ру», которые изучил NEWS.ru.

Например, вкладчик Локо-Банка пожаловался на то, что кредитная организация не отдавала ему деньги при закрытии депозита. По его словам, банк мотивировал это решение тем, что вклад был открыт онлайн и получить средства можно только спустя сутки.

С невозможностью вернуть свои средства с вклада столкнулись ряд клиентов Совкомбанка и Сбербанка. Их счета оказались полностью заблокированы. В первом случае банк аргументировал это решение защитой интересов клиента — проверкой операции, вызвавшей подозрения (снятие 50 тыс. рублей не в городе проживания).

Во втором случае, по утверждению клиента, счет был полностью арестован по судебному взысканию на 170 тыс. рублей без какого-либо уведомления банком. Всего на вкладе лежал 1 млн рублей. Банк отказался возвращать оставшуюся сумму (830 тыс. рублей), предложив продлить вклад.

Некоторые россияне жалуются на то, что кредитные организации создают искусственные барьеры для возврата средств и полностью парализуют финансовую деятельность клиентов.

В каких случаях банк может не вернуть деньги с вклада

Банк вправе не возвращать клиенту безотзывный вклад ранее оговоренного в договоре срока, даже с утратой процентов, рассказал преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия» Антон Палюлин.

«Смысл этого вклада заключается в том, что банк направляет деньги вкладчика на свои проекты. При нарушении условий договора финорганизация несет убытки. Безотзывный вклад, как правило, досрочно выплачивается в случае смерти вкладчика: деньги получают наследники», — отметил собеседник NEWS.ru.

Кроме того, банк может не вернуть вкладчику деньги, если тот просит выдать сумму наличными, но ее в данный момент нет в кассе, сказал Палюлин.

Также не стоит забывать о 115-ФЗ — законе о противодействии отмыванию денежных средств. Если банк усомнится в законности происхождения денег, зачисленных на счет, он имеет право приостановить выдачу средств и потребовать у вкладчика налоговые декларации или, например, договоры, по которым поступили средства, отметил он.

Впрочем, нельзя исключать случаи, когда банк может злоупотреблять своими полномочиями для получения дохода от оборотов средств.

Что делать, если банк вовремя не возвращает вклад

По словам гендиректора Ассоциации развития финансовой грамотности Эльмана Мехтиева, в соответствии с законодательством РФ все вклады физлиц могут быть истребованы в любой момент в полном объеме.

«Банк может просить предупредить заранее о необходимости получить вклад в наличной форме, если сумма значительная», — отметил он.

Если речь идет о безналичном перечислении, то перевод вклада на указанный вкладчиком счет должен быть осуществлен в соответствии с правилами обслуживания, принятыми в банке. «Если перечисление идет через СБП, платеж должен быль сделан моментально», — сказал Мехтиев.

Палюлин посоветовал запросить письменный отказ у работника банка как доказательство факта того, что вы обращались за выдачей средств, но не получили их. «Попросите встречу с менеджером филиала, пожалуйтесь его руководству в центральный офис по горячей линии или через интернет. Иногда это позволяет решить проблему даже на месте», — сказал эксперт.

Если банк не реагирует на просьбы вкладчика, тогда следует обратиться с жалобой в ЦБ или Роспотребнадзор. Эти органы проводят проверки по фактам нарушения прав, напоминает юрист. Последней мерой, к которой, впрочем, можно прибегнуть незамедлительно, является судебная защита.

«В большинстве случаев суды встают на сторону вкладчиков, когда действия банка не находят четкого правового обоснования или основаны на подозрениях и домыслах», — сказал Палюлин.

Если суд в рамках проверки по 115-ФЗ сочтет недостаточными документы, представленные клиентом, то банк может выиграть дело. Тогда вкладчику придется доказывать, что с его денег были уплачены все налоги и они не были получены от спонсоров экстремистской или террористической деятельности.

Как банки затягивают сроки закрытия счетов клиентов

Проблема с возвратом средств касается не только вкладов. NEWS.ru ранее писал, что банки начали затягивать процесс закрытия счетов граждан. При этом возврат денежных средств может занимать до полугода, а в некоторых случаях — до года. Такая ситуация стала более распространенной на фоне усиленного контроля банков за подозрительными финансовыми операциями.

Чаще всего счета закрываются после блокировок по «антиотмывочному» закону (115-ФЗ). На период проверки клиенты остаются полностью без средств.

По данным экспертов, банки могут задерживать возврат денег и по другим причинам. В их числе технические задержки проведения платежей, внутренние процедуры, требование личного присутствия клиента даже тогда, когда это необязательно, а также начисление задолженности по обслуживанию счета.

Кроме того, банки могут умышленно затягивать процедуру с целью сохранения клиентской базы и получения дохода от оборотов средств.

