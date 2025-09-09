Банк не хочет возвращать деньги: какие причины, что делать

Банки не спешат закрывать счета по просьбе клиентов, хотя по закону на это отводится не более семи дней. Россияне, как правило, пытаются вернуть деньги после блокировок, но в некоторых случаях эта процедура затягивается на несколько месяцев. NEWS.ru рассказывает, когда именно банк может задержать выдачу средств и что делать, чтобы получить их обратно.

Как банки затягивают сроки закрытия счетов клиентов

Российские банки затягивают процесс закрытия счетов граждан, при этом возврат денежных средств может занимать до полугода, а в некоторых случаях до года, пишут «Известия», ссылаясь на многочисленные жалобы клиентов. Такая ситуация стала более распространенной на фоне усиленного контроля банков за подозрительными финансовыми операциями.

По данным издания, чаще всего счета закрываются после блокировок по «антиотмывочному» закону (115-ФЗ). Порой это единственный вариант вернуть доступ к деньгам, если банк тянет время с разморозкой. При этом на период проверки клиенты остаются полностью без средств.

Из-за чего банки тянут с закрытием счетов

Банки могут задерживать возврат средств не только по причинам, связанным с проверками по 115-ФЗ. Преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия» Антон Палюлин перечислил в беседе с NEWS.ru другие случаи: технические задержки проведения платежей, внутренние процедуры банка, требование личного присутствия клиента даже когда это не обязательно, начисление задолженности по обслуживанию счета. По его словам, также банки могут умышленно затягивать процедуру с целью сохранения клиентской базы и получения дохода от оборотов средств.

Эксперт напомнил, что с 1 июня 2025 года у Росфинмониторинга появились расширенные полномочия по блокировке переводов на срок до 10 дней при подозрении в причастности к дропперским схемам. И банки также могут использовать эту возможность как формальное основание для задержки, пояснил Палюлин.

Что делать, если банк отказывается вернуть деньги

По закону, банки обязаны вернуть деньги клиенту не позднее семи дней после подачи заявления о закрытии счета. Если банк не торопится это делать, в первую очередь нужно написать письменное заявление о закрытии счета, при этом обязательно сослаться на требование о соблюдении семидневного срока, посоветовал Палюлин.

При отказе или затягивании процесса стоит немедленно обратиться с жалобой в Центральный банк РФ и Росфинмониторинг, приложив копию заявления и доказательства бездействия банка. Можно параллельно готовить исковое заявление в суд о расторжении договора банковского счета и взыскании средств. «В суде следует требовать не только возврата основной суммы, но и процентов за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ за весь период просрочки», — говорит Палюлин.

Проценты начисляются на сумму незаконно удерживаемых средств по ключевой ставке ЦБ РФ за каждый день просрочки, включая день фактического возврата денег.

Чтобы дело решилось в вашу пользу, желательно представить суду доказательства того, что банк был уведомлен о требовании вернуть средства — это можно сделать, отправив заказное письмо или электронное сообщение через банк-клиент.

«Важно отметить, что проценты по ст. 395 ГК РФ взыскиваются именно за пользование чужими денежными средствами и не являются неустойкой, поэтому их начисление не зависит от условий договора», — сказал Палюлин.

Если дело дойдет до суда, банк может пытаться оспорить применение ст. 395 ГК РФ, ссылаясь на то, что задержка вызвана объективной необходимостью проведения проверок в рамках исполнения 115-ФЗ. Но в данном случае суды встают на сторону потребителей, поскольку закон не отменяет обязанность кредитной организации вернуть средства в установленный срок даже при проведении проверок, пояснил эксперт. Кроме того, клиент банка может требовать компенсации морального вреда по Закону о защите прав потребителей и взыскания судебных расходов.

В каких случаях бесполезно жаловаться на банки

По словам гендиректора Ассоциации развития финансовой грамотности Эльмана Мехтиева, жалобы на банки за затягивания процесса закрытия счета касаются тех случаев, когда они были вынуждены блокировать транзакции и счета именно из-за совпадения операций с признаками, определенными Банком России (те, что чаще всего и свидетельствует об участии в мошеннической деятельности).

При этом ЦБ выпустил разъяснения, что кредитная организация обязана информировать пользователя, в соответствии с каким федеральным законом произведено блокирование транзакции и счета.

«Поэтому если банк и блокирует операцию, то спорить с ним имеет смысл только в случае отсутствия информации о том, какой закон мог быть нарушен», — объяснил собеседник NEWS.ru. Если это известно, все запрашиваемые банком документы представлены, а решения нет, только тогда надо обращаться в интернет-приемную Банка России, добавил он.

По словам собеседника, никто никому не может запретить обращение с жалобой в надзор в первую же секунду. Но если банк заблокировал счет, он передаст информацию об этом в специальную базу ЦБ и под угрозой блокировки окажутся средства и в других банках на все то время, пока будут длиться судебные разбирательства, которые нужно еще выиграть, заключил эксперт.

