28 октября 2025 в 09:26

Российский онкодиспансер парализовала вспышка заражений гепатитом

В онкодиспансере на Камчатке количество зараженных гепатитом увеличилось до 167

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Количество пациентов, инфицированных гепатитом в Камчатском краевом онкологическом диспансере, увеличилось с 50 до 167 человек, передает ТАСС со ссылкой на главу региона Владимира Солодова. Губернатор отметил, что не обладает точными данными о количестве умерших пациентов. Он подчеркнул, что большинство пострадавших проходили лечение от серьезных заболеваний.

По тем данным, которые уже есть по этой вспышке, заразились 167 человек, по данным Минздрава. Но итоговые цифры будут выданы Роспотребнадзором, — указал Солодов.

Солодов охарактеризовал ситуацию в медицинском учреждении как крайне тяжелую. Для установления первоисточника и причин заражения к работе привлечены сотрудники следственных органов и Роспотребнадзора.

Ранее врач Наталья Турская говорила, что гепатит C поддается полному излечению в 98% случаев при условии применения правильно подобранной терапии. Она подчеркнула необходимость индивидуального подхода к каждому пациенту при разработке лечебного плана. Специалист рекомендовала пациентам внести изменения в образ жизни: полностью исключить алкогольные напитки, перейти на диету № 5 и увеличить потребление овощных культур.

диспансер
онкология
гепатит
Камчатка
