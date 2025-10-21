Врач раскрыла, можно ли полностью вылечить гепатит C Инфекционист Турская: гепатит C полностью излечивается в 98% случаев

Гепатит C поддается полному излечению в 98% случаев, заявила NEWS.ru врач-инфекционист Красногорской больницы Министерства здравоохранения Московской области Наталья Турская. По ее словам, крайне важно придерживаться индивидуального подхода к лечению, разработанного специалистом.

Современная медицина располагает высокоэффективными противовирусными препаратами прямого действия, которые позволяют полностью излечить гепатит С в 90–98% случаев. Однако успех терапии зависит от своевременного обращения к врачу-инфекционисту или гепатологу. Самолечение недопустимо — схемы подбираются индивидуально, с учетом генотипа вируса, стадии заболевания и состояния печени, — подчеркнула Турская.

Она посоветовала скорректировать образ жизни: отказаться от алкоголя, придерживаться диеты № 5, увеличить потребление овощей, круп и белка, а также уменьшить жареное и жирное. По словам врача, важно избегать бесконтрольного приема лекарств, поддерживать нормальный вес, контролировать сахар и липиды в крови.

Ранее гастроэнтеролог Наталья Панина предупредила о возможных негативных последствиях для печени от бесконтрольного употребления лекарств, БАДов и витаминов. По ее словам, даже повседневные привычки, кажущиеся полезными, могут значительно ухудшить работу важного органа.