29 августа 2025 в 10:54

Названа полезная привычка, которая может убить печень

Гастроэнтеролог Панина: бесконтрольный прием БАДов может подорвать работу печени

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Бесконтрольный прием лекарств, БАДов и витаминов способен навредить печени, рассказала врач-гастроэнтеролог Наталья Панина. По ее словам, переданным LIFE.ru, некоторые повседневные привычки, которые на первый взгляд кажутся полезными, могут серьезно подорвать работу этого органа.

Лишний вес — один из главных врагов печени. <...> В числе других опасностей — бесконтрольный прием лекарств, БАДов и витаминов, способный вызвать токсический гепатит, — заявила она.

Ранее гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко заявила, что хеликобактерная инфекция и употребление алкоголя являются основными факторами, провоцирующими развитие язвы желудка. По ее словам, продукты питания не могут стать причиной развития язвенной болезни.

До этого гастроэнтеролог Шота Каландия заявил, что дефицит клетчатки и воды в рационе, а также злоупотребление жирной и жареной едой крайне вредны для ЖКТ. Он также призвал отказаться от злоупотребления сахаром и рафинированными углеводами.

