Летом — белое пышное покрывало, зимой — серебристый ковер: многолетник-сказка для сада

Ясколка способна превратить самый неприглядный участок сада в роскошный серебристый ковер, усыпанный тысячами белоснежных звездочек. Это почвопокровное растение — настоящая мечта дачника, главные преимущества которого — стремительный рост и феноменальная неприхотливость.

Ясколка хороша своей декоративной серебристой листвой, которая сохраняет привлекательность с ранней весны до поздней осени, и обильным майским цветением, когда сплошное белое покрывало из цветов полностью скрывает под собой зелень. Дачники ее ценят за способность расти на бедных каменистых почвах, ярком солнце и устойчивость к засухе, что делает ее идеальной для альпинариев, рокариев и укрепления склонов.

Она не требует практически никакого ухода, кроме обрезки после цветения для поддержания формы, и быстро разрастается, подавляя сорняки. Посадите сколку, и летом получите белое пышное покрывало, а зимой — серебристый ковер. Настоящий многолетник-сказка для сада.

Ранее был назван цветок для тех, у кого ничего не растет: рассыпьте семена в ноябре — будет цвести все лето.