07 ноября 2025 в 15:00

Посадите в ноябре — весной в саду разноцветный парад. Этот многолетник цветет даже на камнях — а уход ему вредит

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда кажется, что на каменистом склоне или сухом песчаном участке ничего не сможет расти, именно гелиантемум приходит на помощь. Этот удивительный солнцепоклонник, известный также как нежник или солнцецвет, создает на земле живые, переливающиеся ковры, которые с конца мая до середины июля вспыхивают тысячами ярких цветков. Его некрупные, но многочисленные бутоны, похожие на шиповник или миниатюрные маки, бывают всех оттенков солнца: от ослепительно-желтого и нежно-кремового до огненно-оранжевого и теплого розового. Каждый цветок живет всего день, но их так много, что растение постоянно усыпано новыми бутонами, создавая эффект непрерывного цветения. А его скромные продолговатые листочки с серебристым опушением делают куртины декоративными даже после цветения.

Гелиантемум — идеальный житель для альпинариев, рокариев, подпорных стенок и переднего плана миксбордеров. Он прекрасно чувствует себя в щелях между плитами садовых дорожек, создавая иллюзию, что камни сами излучают свет. Это один из самых засухоустойчивых многолетников, который не выносит застоя влаги, поэтому сажать его нужно на самом солнечном месте с хорошо дренированной, желательно известковой, бедной почвой. Он совершенно не требует плодородного грунта и обильного полива, напротив, излишняя забота может ему навредить. После массового цветения куртину можно слегка подстричь, чтобы стимулировать образование новых побегов и сохранить аккуратную форму. Гелиантемум зимостоек, но в бесснежные зимы его лучше укрыть лапником, так как он боится не столько мороза, сколько вымокания. Этот неприхотливый многолетник станет ярким акцентом в саду, не требуя от вас почти ничего, кроме солнечного места.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий. Этот потрясающий контраст создает настоящее волшебство в ландшафте!

многолетники
цветы
садоводы
дачники
Мария Левицкая
М. Левицкая
