07 ноября 2025 в 06:35

Был белоснежным, а стал нежно-розовым! Многолетник-загадка для красивого сада. Посадите сейчас и забудьте до мая

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Когда нужен многолетник, способный решить сразу несколько задач в саду, стоит обратить внимание на горец (персикарию). Это удивительное растение — настоящий универсал, чья статная красота и мощь производят впечатление в любой роли. На клумбе высокорослые виды, такие как горец изменчивый, создают великолепный фон и пышные белые облака соцветий, источающие медовый аромат. У воды горец змеиный с его розовыми свечами соцветий идеально вписывается в природный стиль, смягчая береговую линию. А для создания эффектной живой изгороди или драпировки старой стены быстрорастущая лиана — горец бальджуанский — незаменим: его побеги за сезон способны отрасти на несколько метров, формируя непроницаемые зеленые ширмы, усыпанные ажурными белыми соцветиями.

Посадив горец, вы получите не просто декоративное, но и невероятно выносливое растение. Большинство видов предпочитают влажные, плодородные почвы, но благодаря мощному корневищу успешно приспосабливаются к разным условиям, растя как на солнце, так и в полутени. Уход за ними минимален: достаточно обеспечить хороший полив в засуху и обрезать отцветшие соцветия для поддержания опрятного вида. Главное — контролировать рост, особенно у почвопокровных видов, так как они могут быть довольно агрессивны. Размножается горец легко — делением куста весной или осенью. Этот многолетник не боится морозов, практически не поражается вредителями и с каждым годом становится только пышнее. С его помощью вы сможете создать в саду выразительные вертикали, пышные куртины и романтичные уголки, которые будут радовать вас своей графичной красотой с июня до глубокой осени.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий. Этот потрясающий контраст создает настоящее волшебство в ландшафте!

многолетники
цветы
садоводы
дачники
Мария Левицкая
