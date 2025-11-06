Посадите в ноябре — весной в саду море цветов! Пышные лиловые шапки останутся яркими даже под снегом

Когда сад готовится к зимнему сну и краски лета постепенно гаснут, наступает звездный час октябринок. Эти скромные труженицы сада, известные ботаникам как многолетние астры, вспыхивают в конце сезона яркими фейерверками розовых, лиловых, фиолетовых и белых соцветий. Их некрупные, но многочисленные цветки, похожие на рассыпанные звезды, способны полностью преобразить осенний пейзаж. Кусты астр, в зависимости от сорта, могут быть компактными подушками высотой 25–30 см или настоящими гигантами до 1,5–2 метров, образуя в саду пышные цветущие стены. Особенно хороши они в групповых посадках, где создают эффектные пятна цвета, и в бордюрах, где продолжают цвести, когда другие многолетники уже давно ушли на покой.

Выращивать октябринки — одно удовольствие. Они неприхотливы, зимостойки и прекрасно чувствуют себя на солнечных местах, хотя мирятся и с легкой полутенью. Почву предпочитают рыхлую, плодородную, без застоя воды. Уход за ними предельно прост: весной — подкормка комплексным удобрением, в засуху — полив и обязательное деление кустов каждые 3-4 года для омоложения. Размножаются астры легко — делением куста ранней весной или черенкованием в начале лета. Эти растения редко поражаются вредителями и болезнями, а их позднее цветение делает их ценнейшим источником нектара для последних пчел и бабочек. Посадив в саду октябринки разных сроков цветения — от раннецветущих сентябринок до настоящих морозостойких сортов, вы сможете наслаждаться их красотой с августа до самого ноября, пока первый снег не укроет их пушистым покрывалом.

