Пьяный грабитель пытался обокрасть женщину прямо перед полицейскими

В Нижнем Новгороде полицейские задержали мужчину, который пытался ограбить женщину неподалеку от них, правоохранители в это время опрашивали жертву первого нападения, сообщил Telegram-канал Ni Mash. Инцидент произошел на Заярской улице.

Сначала 30-летний приезжий напал с ножом на 70-летнюю пенсионерку. Однако пожилая женщина сумела от него отбиться, и злоумышленник сбежал. Напуганная женщина вызвала полицию, и в момент второй попытки ограбления ее уже опрашивали. Во время разговора с потерпевшей полиция услышала женский крик у соседнего знания и оперативно отреагировала. После задержания злоумышленник признался, что находился в состоянии алкогольного опьянения. Свой поступок он объяснил тем, что хотел «лутать кошельки у беззащитных женщин».

Ранее перед судом предстали фигуранты дела об ограблении квартиры ювелира в центре Москвы. В ходе преступления, произошедшего в июне 2015 года, злоумышленники похитили ювелирные изделия и денежные средства на общую сумму свыше 18 млн рублей. Суд вынес приговор всем участникам преступной группы, назначив наказание в виде лишения свободы сроком от 9 до 15 лет.