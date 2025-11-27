Стало известно о гибели нацгвардейцев после стрельбы у Белого дома

Стало известно о гибели нацгвардейцев после стрельбы у Белого дома ABC News: раненные у Белого дома двое нацгвардейцев умерли в больнице

Двое бойцов Национальной гвардии погибли в результате стрельбы возле Белого дома, заявил ABC News губернатор Западной Вирджинии Патрик Морисси. Они получили огнестрельные ранения и скончались в больнице.

Оба бойца Национальной гвардии Западной Вирджинии, получившие огнестрельные ранения сегодня в Вашингтоне, округ Колумбия, скончались от полученных ранений, — заявил глава штата.

По словам представителя правоохранительных органов, ознакомленного с ситуацией, погибшими военнослужащими Национальной гвардии стали женщина и мужчина. Подозреваемый был тяжело ранен и увезен с места преступления на носилках. Злоумышленник находится в критическом состоянии. Мотивы поступка мужчины до сих пор неизвестны.

Ранее сообщалось, что в самом центре Вашингтона, всего в нескольких кварталах от Белого дома, раздались выстрелы. Инцидент произошел у входа на станцию метро «Фаррагут-Уэст». Территория была немедленно оцеплена. Правоохранительные органы оперативно отреагировали и задержали подозреваемого. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт отметила, что президент США Дональд Трамп был проинформирован о стрельбе.