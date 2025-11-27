День матери
27 ноября 2025 в 01:08

Российская ПВО отразила еще одну массированную атаку дронов ВСУ

МО: ПВО сбила 19 дронов ВСУ над пятью областями России

За три часа силы противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 19 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации. Дроны противника атаковали пять регионов страны.

В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов: 10 БПЛА — над территорией Курской области, четыре БПЛА — над территорией Белгородской области, три БПЛА — над акваторией Азовского моря, под одному — над территориями Ростовской и Рязанской областей, говорится в сообщении военного ведомства.

Ранее Чувашия подверглась атаке украинских беспилотников, после чего власти начали эвакуацию населения для обеспечения безопасности. Как уточнил глава региона Олег Николаев, благодаря действиям экстренных служб жертв удалось избежать.

До этого в оборонном ведомстве информировали, что силы ПВО за ночь на 25 ноября ликвидировали и перехватили 249 украинских беспилотников над регионами России. По данным МО, 116 и четыре дрона уничтожили над акваториями Черного и Азовского морей соответственно, еще 76 — над Краснодарским краем. 23 БПЛА были перехвачены над территорией Республики Крым, 16 — над Ростовской областью.

