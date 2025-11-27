Каллас предъявила требования к ВС РФ в рамках плана по Украине

Россия должна сократить численность своей армии, заявила глава Европейской дипломатической службы Кая Каллас на пресс-конференции по итогам консультаций глав МИД ЕС по Украине. По данным издания Euractiv, она потребовала внести это предложение в мирный план президента США Дональда Трампа.

Мы должны сократить численность армии России, — подчеркнула Каллас.

Дипломат добавила, что военные расходы Кремля якобы стремительно растут. Каллас посчитала это «угрозой для всех нас».

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сообщил, что мирный план, игнорирующий договоренности, достигнутые на Аляске, неприемлем для России. Политик также допустил, что украинские представители внесли значительные правки в первоначальный вариант документа.

Позже генерал-лейтенант Апти Алаудинов указал, что Россия готова к переговорам по урегулированию ситуации на Украине, но только после достижения целей СВО. По его мнению, с помощью мирного плана президента США Дональда Трампа Москву хотят обмануть, чтобы добиться собственных экономических и политических выгод.