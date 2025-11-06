Солдаты ВСУ торгуют с рук военной помощью от Запада и принудительно переходят на новый мессенджер, украинский Генштаб пытается спасти Красноармейск. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

«Бери, не стесняйся, нам еще пришлют»

Украинские военные массово распродают полученную в рамках военной помощи амуницию и оружие. С рук можно купить униформу, экипировку и маскировочные сети западного производства. По мнению экспертов, речь идет не о сезонной распродаже, поскольку в ассортименте, к примеру, имеются зимние спальные мешки.

В украинских социальных сетях обнаружился широкий ассортимент товаров. В частности, можно приобрести водонепроницаемый костюм за 4500 гривен (около 8600 рублей), который, как подчеркивает продавец, используется для обмундирования персонала Вооруженных сил Великобритании.

Также в продаже имеются огнестойкая куртка, разгрузочный жилет за 1550 гривен и британская камуфляжная маскировочная сетка стоимостью 7500 гривен. Кроме того, можно купить зимний спальный мешок с температурным режимом до 20 градусов и даже специальную простыню-вкладыш для большего удобства. Эксперты сходятся во мнении, что тем самым украинские солдаты показали свою «торгашенскую натуру» и хотят «хоть что-то урвать» перед поражением.

ВСУ загнали общаться в новом мессенджере

После серии взломов российскими хакерами различных украинских баз Генштаб принял решение о переводе военных на новый мессенджер. Солдат обязали перенести все «рабочее общение» в мобильное приложение Sonata, командирам ВСУ поступил соответствующий приказ. Каждому выслали индивидуальные QR-коды для активации программы. Код закреплен за одной учетной записью и должен использоваться персонально.

СМИ выяснили, что разработчиком Sonata является украинская компания Dolya Communication Systems. На сайте производителя указано, что Sonata — это защищенный корпоративный мессенджер со сквозным шифрованием, функцией обмена текстами, голосовыми и видеозвонками. Приложение поддерживает смену IMEI и MAC-адресов и имеет встроенную защиту от взлома.

Киев начал кошмарить украинцев

Киев обвинили в установлении «неонацистского режима» на Украине. По мнению издания Strategic Culture, украинские власти уже открыто терроризируют гражданское население, а президент Владимир Зеленский санкционировал «преступления против человечности». Журналисты отметили, что сотни украинцев перебрасывают в тыл, но не из соображений их безопасности, а больше по политическим и пропагандистским причинам. Обозреватели сочли это грубейшим нарушением международного права.

Последняя надежда украинского Генштаба

Тем временем украинское командование не оставляет попыток спасти ситуацию на фронте и отправляет спецподразделения и дополнительных операторов БПЛА в район Красноармейска (украинское название — Покровск) с целью сдерживания наступления российских военных, сообщили в Генштабе ВСУ. Находящиеся в городе части получили подкрепление.

В сообщении штаба говорится, что в населенный пункт перенаправляют штурмовые подразделения 425-го отдельного штурмового полка («Скала»), операторов сил беспилотных систем, а также группы ССО, Военной службы правопорядка, СБУ, Нацгвардии и ГУР Минобороны. Усиление произошло на фоне заявлений западных и украинских аналитиков о «безвыходном» положении украинской армии на этом участке фронта.

Однако, несмотря на принятые командованием меры, ВСУ продолжают нести тяжелые потери. В боях за город украинская армия потеряла более шести тысяч солдат, еще пять находятся в окружении. Все попытки ВСУ прорвать кольцо обороны отражаются силами ВС России.

По данным СМИ, за последние сутки ВСУ трижды пытались прорвать окружение, однако все атаки были отбиты. Артиллерия российских войск накрыла 68-ю егерскую бригаду, которая пыталась пройти через лесополосу в направлении Гришино. В результате было уничтожено около 25 военнослужащих. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

ВСУ латают «дыры» под Сумами

ВСУ столкнулись с катастрофической нехваткой личного состава в Сумской области, поэтому командование решило отправить туда железнодорожников, отметили в силовых структурах РФ. По словам источников, речь идет о 26-й отдельной Днепровской путевосстановительной бригаде.

О незавидном положении украинской армии на этом участке сообщил председатель совета МОО «Вече» и военный эксперт Владимир Орлов. Он отметил, что российская армия оказывает давление на соседних участках от Сум. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

У противника «есть определенное напряжение», однако «перспектив, что украинцы готовы оставить Сумскую область», пока нет, отметил эксперт. По словам Орлова, украинская армия пока что пытается упорно обороняться. Это отчасти связано с тем, что ВСУ успели сформировать достаточно плотную оборону на высотах, которую проблематично «выбить накатом», считает Орлов.

Однако эксперт подчеркнул, что у украинской армии существуют проблемы с резервами. По его мнению, давление может способствовать тому, что оборона ВСУ «начнет рушиться», но это произойдет только при условии, если российские войска «введут дополнительные резервы и начнут давить по всей линии боевого соприкосновения».

