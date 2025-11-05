Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 19:33

Из маленького семечка — эффектный ковер с малиново-огненными шапками! Многолетник-сказка заполонит яркими цветами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Представьте себе высокий, статный куст, увенчанный крупными и пышными соцветиями насыщенного малиново-огненного оттенка. Это флокс «Алые паруса» — многолетник, который невозможно не заметить. Его яркие шапки цветов, переливающиеся на солнце, создают в саду невероятно праздничное, жизнерадостное настроение с середины лета и до самой осени. Куст вырастает мощным и крепким, до 80–90 см, хорошо держит форму и не разваливается. А его волнующий нежный аромат, особенно ощутимый в вечерние часы, превращает ваш сад в место настоящей гармонии и притяжения для бабочек. Этот сорт исключительно зимостоек и неприхотлив, с годами становится только пышнее.

Чтобы вырастить эту красоту из семян, идеально подходит метод подзимнего посева. Он максимально приближен к естественному циклу жизни растения. Семенам флокса для прорастания необходима холодная стратификация. Дождитесь устойчивых осенних заморозков, когда температура почвы опустится до 0…−1 °C, обычно это конец октября — ноябрь. Подберите небольшой участок с рыхлой, хорошо дренированной землей. Сделайте неглубокие бороздки, примерно 1–1,5 см, и посейте семена нечасто. Сверху присыпьте заранее заготовленной сухой почвенной смесью или торфом, поливать не нужно. Зимние морозы сделают свое дело, закаляя семена, а весеннее солнце и талая вода пробудят их к жизни. Всходы появятся дружные и крепкие. Их нужно будет аккуратно проредить, а затем распикировать. При таком способе вы получите сильные, закаленные растения, идеально адаптированные к вашим условиям, которые порадуют первым цветением на второй-третий год.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий. Этот потрясающий контраст создает настоящее волшебство в ландшафте!

Мария Левицкая
М. Левицкая
